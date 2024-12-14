В городе подвели итоги конкурса социальной рекламы «Омская линия»

Posted 14 декабря, 05:00
Published 14 декабря, 05:00
Modified 14 декабря, 05:00
Updated 14 декабря, 05:00
В историческом парке «Россия — Моя история» прошло награждение победителей конкурса социальной рекламы «Омская линия». Заслуженные награды получили 66 детей и 32 наставника, вручали их заместитель мэра Инна Елецкая, замминистра внутренней политики Ольга Колесник, помощник губернатора Ольга Боровская, депутат Омского горсовета Светлана Студеникина и руководители подразделений Администрации Омска социального блока.
Для школьников организовали масштабную развлекательную программу, каждому из юных омичей предложили написать письмо Деду Морозу, изготовить фирменный памятный значок и получить шарж со своим изображением от профессионального художника.
«Каждый педагог, каждый родитель считает своего ребенка уникальным и это на самом деле так. Каждый ребенок талантлив. Но профессионализм педагога и любовь родителей заключается в том, чтобы проявить этот талант. Для этого нужны возможности и конкурс „Омская линия“ как раз позволяет проявиться тем творческим способностям, которые есть у детей. В этом мы видим сильную сторону конкурса, потому что каждый год увеличивается количество заявок», — рассказала Инна Елецкая.
Работы победителей теперь украшают выставку «Новые победы!», там представлены работы-лидеры всех номинаций. Выставка продлится по 14 января 2025 года, вход на нее бесплатный. Всего конкурсная комиссия рассмотрела более 500 заявок от школьников и студентов в возрасте от 6 до 18 лет.