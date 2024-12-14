В городе подвели итоги конкурса социальной рекламы «Омская линия»

Работы победителей теперь украшают выставку «Новые победы!», там представлены работы-лидеры всех номинаций. Выставка продлится по 14 января 2025 года, вход на нее бесплатный. Всего конкурсная комиссия рассмотрела более 500 заявок от школьников и студентов в возрасте от 6 до 18 лет.