Омск гордится: Путин наградил омичей почетными званиями

Posted 22 ноября, 06:15
Published 22 ноября, 06:15
Modified 22 ноября, 06:17
Updated 22 ноября, 06:17
21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, согласно которому Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести российских регионов.
В Омске звание «Мать-героиня» было присвоено Ларисе Решитовой.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Решитовой Ларисе Витальевне», — говорится в документе.
Также за заслуги в области местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» получил председатель совета Большереченского района Александр Гулько.
Кроме того, Орденом почета за значительный вклад в развитие пищевой промышленности и трудовые достижения был награжден коллектив Любинского молочноконсервного комбината.
Ранее мы писали о том, что погибшего на СВО молодого омича посмертно наградили орденом Мужества.