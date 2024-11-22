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Posted 22 ноября, 06:15

Published 22 ноября, 06:15

Modified 22 ноября, 06:17

Updated 22 ноября, 06:17

Президент России присвоил почетные звания двум жителям Омской области

Омск гордится: Путин наградил омичей почетными званиями

22 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI.

Президент России присвоил почетные звания двум жителям Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил имена награжденных.

21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, согласно которому Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести российских регионов.

В Омске звание «Мать-героиня» было присвоено Ларисе Решитовой.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Решитовой Ларисе Витальевне», — говорится в документе.

Также за заслуги в области местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» получил председатель совета Большереченского района Александр Гулько.

Кроме того, Орденом почета за значительный вклад в развитие пищевой промышленности и трудовые достижения был награжден коллектив Любинского молочноконсервного комбината.

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#Ольга Акамова#Омск#Путин#Семья#Новости#Государственные награды#Награды
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