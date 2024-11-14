Похороны обернулись хаосом: родственникам омского офицера пришлось копать могилу

В день похорон семья погибшего получила заверения от местной администрации, что могила подготовлена к церемонии. Однако, когда похоронный кортеж прибыл на место, оказалось, что могила была засыпана. По словам родственников, это произошло по указанию предпринимателя, которая незаконно занимается продажей мест на кладбище.