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Posted 14 ноября, 08:00

Published 14 ноября, 08:00

Modified 14 ноября, 08:02

Updated 14 ноября, 08:02

В Омской области семье погибшего офицера пришлось копать могилу заново

Похороны обернулись хаосом: родственникам омского офицера пришлось копать могилу

14 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI.

В Омской области семье погибшего офицера пришлось копать могилу заново

Родственники погибшего в ходе СВО офицера столкнулись с неожиданными трудностями на кладбище в деревне Приветное: из-за действий предпринимателя им пришлось самостоятельно выкапывать могилу.

В социальных сетях появился пост, в котором омичи пожаловались на закопанную могилу. Родственники и близкие погибшего на СВО офицера столкнулись с неожиданными трудностями во время захоронения на кладбище в деревне Приветное, находящемся под управлением Лузинского сельского поселения.

В день похорон семья погибшего получила заверения от местной администрации, что могила подготовлена к церемонии. Однако, когда похоронный кортеж прибыл на место, оказалось, что могила была засыпана. По словам родственников, это произошло по указанию предпринимателя, которая незаконно занимается продажей мест на кладбище.

Фото: Скриншот с паблика «Беспредел Омск»

Родственники погибшего офицера утверждают, что из-за корыстных интересов предпринимателя им пришлось самостоятельно выкапывать могилу заново, что стало причиной серьезных задержек и осложнений в проведении церемонии.

Погибший офицер был награжден орденом Мужества и медалью Жукова за службу в зоне боевых действий.

«Похороны участвовавших в зоне специальной военной операции осуществляются по правилам, предусмотренным действующим законодательством, с соблюдением всех почестей и традиций военного дела. Возникает вопрос, где были представители Военкомата?» — отмечает омичка в своем посте.

Администрация Омского района сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой принять меры против лиц, совершивших самоуправство и вандализм. По информации источника Города55, на кладбище из-за данной ситуации с могилой произошла драка.

Напомним, ранее омичка сообщила, что через социальные сети связалась с женщиной, представившейся целительницей. Она передала ей 9 тысяч рублей и золотые украшения на сумму 400 тысяч рублей. Мошенница убедила потерпевшую в необходимости закопать украшения на кладбище для предотвращения несчастья в семье.

Закопала золото на кладбище. Омичка поверила мошеннице и лишилась 400 000 рублей
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Скандал#Кладбище#Вандализм#Администрация#Похороны#Военкомат#Орден Мужества#Могила#Правоохранительные органы#Награды
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