Похороны обернулись хаосом: родственникам омского офицера пришлось копать могилу

Posted 14 ноября, 08:00
Published 14 ноября, 08:00
Modified 14 ноября, 08:02
Updated 14 ноября, 08:02
В социальных сетях появился пост, в котором омичи пожаловались на закопанную могилу. Родственники и близкие погибшего на СВО офицера столкнулись с неожиданными трудностями во время захоронения на кладбище в деревне Приветное, находящемся под управлением Лузинского сельского поселения.
В день похорон семья погибшего получила заверения от местной администрации, что могила подготовлена к церемонии. Однако, когда похоронный кортеж прибыл на место, оказалось, что могила была засыпана. По словам родственников, это произошло по указанию предпринимателя, которая незаконно занимается продажей мест на кладбище.
Родственники погибшего офицера утверждают, что из-за корыстных интересов предпринимателя им пришлось самостоятельно выкапывать могилу заново, что стало причиной серьезных задержек и осложнений в проведении церемонии.
Погибший офицер был награжден орденом Мужества и медалью Жукова за службу в зоне боевых действий.
«Похороны участвовавших в зоне специальной военной операции осуществляются по правилам, предусмотренным действующим законодательством, с соблюдением всех почестей и традиций военного дела. Возникает вопрос, где были представители Военкомата?» — отмечает омичка в своем посте.
Администрация Омского района сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой принять меры против лиц, совершивших самоуправство и вандализм. По информации источника Города55, на кладбище из-за данной ситуации с могилой произошла драка.
Напомним, ранее омичка сообщила, что через социальные сети связалась с женщиной, представившейся целительницей. Она передала ей 9 тысяч рублей и золотые украшения на сумму 400 тысяч рублей. Мошенница убедила потерпевшую в необходимости закопать украшения на кладбище для предотвращения несчастья в семье.