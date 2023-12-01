Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов

Напомним, выборы губернатора в регионе прошли 10 сентября. Виталий Хоценко набрал 76,33% от всех голосов (за кандидата проголосовали 389 634 избирателей). Вторым на выборах стал Андрей Алехин от КПРФ, набравший 55 128 голосов (10,8%). За Владимира Казанина, которого выдвинули «Коммунисты России», проголосовали 31 142 человека (6,10% голосов). Максим Макаленко от ЛДПР набрал 23 864 голоса (4,68%).