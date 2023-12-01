Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Омских чиновников наградили государственными наградами за подготовку и проведение сентябрьских выборов. Распоряжение накануне, 30 ноября подписал губернатор Виталий Хоценко.
Почетную грамоту Правительства Омской области получили пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, заместитель управделами мэрии Оксана Башкова, замминистра региональной политики Ольга Боровская, помощник губернатора Егор Горбатенко, главный специалист по работе с органами местного самоуправления министерства региональной политики Александр Евсеев, представители организации «Диалог Регионы» Матвей Рубаненко и Михаил Соловьев, исполнительный директор Омского фонда регионального развития Евгений Тыщенко, председатель избиркома Иван Ходаков и секретарь избиркома Александр Христолюбов.
Напомним, выборы губернатора в регионе прошли 10 сентября. Виталий Хоценко набрал 76,33% от всех голосов (за кандидата проголосовали 389 634 избирателей). Вторым на выборах стал Андрей Алехин от КПРФ, набравший 55 128 голосов (10,8%). За Владимира Казанина, которого выдвинули «Коммунисты России», проголосовали 31 142 человека (6,10% голосов). Максим Макаленко от ЛДПР набрал 23 864 голоса (4,68%).