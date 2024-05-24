Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика

Это подтверждается и статистикой деятельности компании: на сегодняшний день ГК «Титан» находится в числе лидеров нефтехимической промышленности России, а продукция предприятия многократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России» и востребована во всем мире. Ну, а если смотреть строго по экономическим показателям, то на российском рынке доля ГК «Титан» составляет 21% по МТБЭ, 31% по изопропиловому спирту, 23% по фенолу и 26% по ацетону и 28% по каучукам СКМС.