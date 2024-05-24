Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика

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Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В канун Дня химика ГК «Титан» отметила заслуги своих лучших сотрудников: ведомственные и корпоративные награды из рук первых лиц компании и региона получили около 100 человек.
Стоит сказать, что в этот раз дата особенно торжественна: профессиональный праздник совпал с 35-летним юбилеем группы компаний «Титан». По традиции, лучшие сотрудники получали поздравления и награды в 9 номинациях от руководства компании и почетных гостей: первого заместителя Правительства омской области Рустама Мингазова, первого заместителя министра промышленности и научно-технического развития региона Игоря Лукьянова, заместителя председателя омского городского Совета Дмитрия Саханя, мэра Омска Сергея Шелеста и главы администрации Советского округа Омска, Сергея Финашина.
По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко команду ГК «Титан» поздравил Рустам Мингазов:
«Наш губернатор Виталий Павлович Хоценко всегда подчеркивает, что опыт и масштабные проекты группы компаний „Титан“ дают новый импульс к дальнейшему развитию нефтехимической отрасли не только в Омской области, но и за ее пределами. Сегодня „Титан“ занимает лидирующие позиции на российском рынке нефтехимии. Это высокотехнологичные и инновационные производства, которые позволяют быть уверенными в стабильном будущем отрасли», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Омской области.
Вместе с тем, Рустам Мингазов, от лица руководства области, пожелал сотрудникам ГК «Титан» доброго здоровья, стабильности и благополучия. Эти поздравления поддержал и областной минпром: от лица министерства, с признанием к заслугам ГК «Титан» выступил Игорь Лукьянов — первый заместитель министра промышленности и научно-технического развития региона.
«Химическая промышленность является драйвером региональной экономики. Особое место в отрасли принадлежит Группе компаний „Титан“, которая в условиях жесткой конкуренции успешно осваивает новые виды продукции и завоевывает признание как на российском, так и на зарубежном рынках. Входящие в ее структуру химические производства выпускают продукцию, отвечающую мировым стандартам, эффективно внедряют в производство последние достижения науки, передовые технологии и новаторские идеи и вносят неоценимый вклад в развитие промышленного потенциала Омской области», — отметил Игорь Лукьянов.
Это подтверждается и статистикой деятельности компании: на сегодняшний день ГК «Титан» находится в числе лидеров нефтехимической промышленности России, а продукция предприятия многократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России» и востребована во всем мире. Ну, а если смотреть строго по экономическим показателям, то на российском рынке доля ГК «Титан» составляет 21% по МТБЭ, 31% по изопропиловому спирту, 23% по фенолу и 26% по ацетону и 28% по каучукам СКМС.
«Сегодня профессия „химик“ приобретает особую ценность. ГК „Титан“ создает базис для развития ключевых отраслей промышленности и экономики. В этом году холдинг празднует свой юбилей. 35 лет мы создаем высококачественную химическую продукцию, востребованную как в России, так и за рубежом. Группа компаний „Титан“ сегодня представлена в 8 регионах нашей страны, мы производим более 780 тысяч тонн высококачественной химической продукции в год. Инновации и технологические решения, которые разрабатываются и внедряются в химии, становятся фундаментом технологического суверенитета страны». — отметил Михаил Сутягинский, председатель Совета Директоров ГК «Титан».
Поэтому труд всех собравшихся на награждении в музее им. М. А. Врубеля так важен — от их профессиональной деятельности зависит не только успех компании, но и технологическая независимость страны.
«Сегодня наш холдинг объединяет более 4,5 тысяч первоклассных специалистов, каждый из которых вносит значительный вклад в общее дело. Благодаря профессионализму нашего коллектива мы продолжаем достигать высот и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Новые стратегии, которые формирует перед нами рынок не простые. Мы производим высококачественную продукцию, которая востребована в самых различных отраслях и каждый день делает жизнь миллионов людей качественнее, безопаснее и лучше» — рассказала Ольга Тарасенко, генеральный директор ГК «Титан».
Еще одним подарком для титановцев в этот день стала насыщенная культурная программа, включающая выступления солистов Омской филармонии.