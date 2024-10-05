В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ

Posted 5 октября, 06:00
Published 5 октября, 06:00
Modified 5 октября, 06:00
Updated 5 октября, 06:00
Как рассказали в комитете по образованию администрации Омского муниципального района, на мероприятии состоялось вручение премии победителю Всероссийского конкурса лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, лауреатом которой стала Лариса Альфредовна Иващенко — учитель русского языка и литературы Красноярской средней общеобразовательной школы.
Кроме того, на торжественном вечере многим преподавателям были присвоены и звания «Почетного работника сферы образования Российской Федерации», а также вручены нагрудные знаки «Отличник просвещения» и «За верность профессии».
К слову, в Омском муниципальном районе свою верность избранному делу хранят не только отдельные люди, но и целые семьи — их вклад в дело обучения подрастающего поколения был отмечен отдельной номинацией «Семья в профессии».
Однако для многих присутствовавших в зале учителей профессиональный путь только начался: к молодым преподавателям со сцены СДК с напутственными словам обратилась Светлана Ролдугина — Председатель Комитета по образованию Омского района.
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