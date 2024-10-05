gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 06:00

Published 5 октября, 06:00

Modified 5 октября, 06:00

Updated 5 октября, 06:00

В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ

В канун Дня учителя педагоги Омского района получили награды Минпросвещения РФ

5 октября 2024, 06:00
Фото: Комитет по образованию Омского района
Сибирский районный дом культуры принял торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя: в ходе праздничного вечера педагогам были вручены нагрудные знаки и присвоены звания почетных работников сферы образования.

Как рассказали в комитете по образованию администрации Омского муниципального района, на мероприятии состоялось вручение премии победителю Всероссийского конкурса лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, лауреатом которой стала Лариса Альфредовна Иващенко — учитель русского языка и литературы Красноярской средней общеобразовательной школы.

Кроме того, на торжественном вечере многим преподавателям были присвоены и звания «Почетного работника сферы образования Российской Федерации», а также вручены нагрудные знаки «Отличник просвещения» и «За верность профессии».

К слову, в Омском муниципальном районе свою верность избранному делу хранят не только отдельные люди, но и целые семьи — их вклад в дело обучения подрастающего поколения был отмечен отдельной номинацией «Семья в профессии».

Однако для многих присутствовавших в зале учителей профессиональный путь только начался: к молодым преподавателям со сцены СДК с напутственными словам обратилась Светлана Ролдугина — Председатель Комитета по образованию Омского района.

В администрации Омского района рассказали о росте зарплат работников образования
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Образование#Омск#Омская область#Премия#Профессия#День учителя#Новости#Педагоги#Награды#Минпросвещение#Сибирский районный дом культуры#Торжественное мероприятие#Почетные работники образования#Красноярская школа#Профессиональный путь#Молодые преподаватели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика