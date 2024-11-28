Губернатор Хоценко представил планы по культурному развитию Омска

Posted 28 ноября, 09:15
Published 28 ноября, 09:15
Modified 28 ноября, 09:17
Updated 28 ноября, 09:17
Более 152 тысяч человек поддержали Омск в конкурсе на звание «Культурная столица России — 2026». Город вышел в финал и теперь за это звание борются восемь городов.
28 ноября губернатор Виталий Хоценко представил ключевые направления развития региона на 2025 год. В мероприятии, где губернатор огласил послание, участвовали депутаты различных уровней, представители федеральных, региональных и местных властей, а также общественные активисты и руководители значимых организаций.
В своей речи Хоценко акцентировал важность культурной сферы для региона. Он отметил, что успех в конкурсе позволит городу показать свои лучшие места на всей территории России.
«У нас действительно есть, что посмотреть. В нашем городе располагаются лучшие среди регионов России филармония, театры, музеи, библиотеки, дворцы культуры, школы искусств», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что Омск обладает богатым культурным наследием и предлагает множество интересных мест, которые стоит посетить. В частности, он отметил наличие высококлассных филармоний, театров, музеев, библиотек, дворцов культуры и школ искусств, которые делают город привлекательным для различных категорий посетителей.
Народное голосование, в рамках которого жители могут поддержать свой город, продолжается до 1 декабря. На сегодняшний день более 152 тысяч человек выразили поддержку Омска.
Губернатор обратил внимание на то, что для достижения победы необходимо собрать еще около 17 тысяч голосов, что для такой большой области является относительно небольшой цифрой.
Это не первый раз, когда Омск участвует в крупных культурных конкурсах. Ранее город уже был удостоен «золотой» награды за «Город образовательного туризма» и «серебра» в категории «Город молодежного туризма» на Всероссийской премии «Туристические города», где эксперты отметили его как одно из самых привлекательных мест для экскурсий.
Виталий Хоценко также обозначил планы по созданию новых туристических проектов, которые будут учитывать запросы местного населения и гостей города, ориентируясь на их культурные интересы и предпочтения в досуговых мероприятиях.