Губернатор Хоценко представил планы по культурному развитию Омска

Это не первый раз, когда Омск участвует в крупных культурных конкурсах. Ранее город уже был удостоен «золотой» награды за «Город образовательного туризма» и «серебра» в категории «Город молодежного туризма» на Всероссийской премии «Туристические города», где эксперты отметили его как одно из самых привлекательных мест для экскурсий.