Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC

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Updated Сегодня, 08:07
Сергей Баженов участвует в фестивале уже второй год подряд, но добиться заветной призовой матрешки удалось только сейчас. Кроме него Омск на фестивале представляли два участника — вокалисты Артем Мартиросян, тенор, и сопрано Алена Тульникова.
«Изначально я не собирался ехать во второй раз — опасался, что не готов. Но после собственного сольного концерта в своем городе подумал — была не была. Созвонился со своим преподавателем, мы подали заявку. И когда я готовился к госэкзаменам, пришло сообщение, что меня добавили в группу Kustendorf 2024. Я очень обрадовался, подумал, что повезло. Так я приехал в Дрвенград во второй раз. Мне здесь очень нравится: красивые места, тепло, лето. Все ребята-участники талантливые, добрые и отзывчивые. Оригинальные по характеру, со всеми интересно общаться. Рад, что смог принять участие в фестивале», — поделился эмоциями Сергей Баженов, призер фестиваля Kustendorf CLASSIC
А вот золотая матрешка осталась в Сербии — победителем Kustendorf CLASSIC стал скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Бронзу «забрал» саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска. К слову, матрешку, как фигуру для награды, выбрали не случайно: такой образ символизирует единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями. Все призы были изготовлены российскими мастерами.
Всего в этом году выступили 37 молодых музыкантов из Сербии, России и Беларуси, а почетным гостем мероприятия стал Никола Селакович — министр культуры Сербии.
«Kustendorf CLASSIC проводится в горной деревне, которую Эмир Кустурица создал на месте съёмок своего фильма „Жизнь как чудо“. В этом году мы помогли принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Беларуси. И я абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие в своей музыкальной жизни», — отметил Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть».
Обязанность определить победителей в этом году легла на международное жюри — в его состав вошли российский дирижер Михаил Голиков, сербский пианист Владимир Милошевич и Майя Ле-Ру Обрадович — швейцарско-сербская гитаристка и композитор.
Фестиваль Kustendorf CLASSIC проводится уже 11 раз в этнодеревне Дрвенград: его организаторами выступают известный режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря „Газпром нефти“, нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене», — рассказал основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC, Эмир Кустурица.
Для музыкантов и гостей организаторы фестиваля также подготовили насыщенную культурную программу — на главной сцене Дрвенграда состоялось сразу две премьеры: драматическая опера Александра Седлара «Шум леса за полем» и оперетта «За кулисами оперы» Веры Миланкович.
Кроме того, зрители Kustendorf CLASSIC могли познакомиться с творчеством молодых музыкантов, уже успевших заслужить признание на престижных мировых конкурсах: для гостей выступили пианисты Зарина Шиманская и Богдан Дугалич, скрипач Лука Фаулиси, гитарист Урош Ячевич и многие другие.
Нашлось место на фестивале еще и для начинающих музыкантов — со своими номерами выступили учащиеся Белградских музыкальных школ, а дополнением к программе стали лекции о творчестве композиторов Петра Стояновича и Анте Гргина.