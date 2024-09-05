Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC

А вот золотая матрешка осталась в Сербии — победителем Kustendorf CLASSIC стал скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Бронзу «забрал» саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска. К слову, матрешку, как фигуру для награды, выбрали не случайно: такой образ символизирует единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями. Все призы были изготовлены российскими мастерами.