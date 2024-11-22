Звезды театра: омские деятели культуры получили высокие награды от Путина

Posted 22 ноября, 07:05
Published 22 ноября, 07:05
Modified 22 ноября, 07:07
Updated 22 ноября, 07:07
21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры Омской области высокими государственными наградами.
В числе награжденных — актер Омской академической драмы Александр Гончарук, которому присвоено звание Народного артиста РФ.
Также шесть актеров Омского драмтеатра получили звание «Заслуженный артист РФ»: Марина Кройтор, Ирина Окунева, Татьяна Прокопьева, Анна Пузырникова, Владислав Пузырников и Руслан Шапорин.
Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены артисты Валерий Алексеев, Валерия Алексеева, Татьяна Михалевская и коллектив Омского академического театра драмы.
Медаль «За труды в культуре и искусстве» присуждена актрисам Элеоноре Кремель и Любови Трандиной.
Главный режиссер Омского драмтеатра Георгий Цхвираве получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ» за свои заслуги в области театрального искусства.
«Хорошие подарки к 150-летию театра получил весь коллектив Омской академической драмы», — сообщается в пресс-службе минкульта.