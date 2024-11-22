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Posted 22 ноября, 07:05

Published 22 ноября, 07:05

Modified 22 ноября, 07:07

Updated 22 ноября, 07:07

Путин присвоил почетные звания деятелям культуры Омской области

Звезды театра: омские деятели культуры получили высокие награды от Путина

22 ноября 2024, 07:05
Фото: 1MI.

Путин присвоил почетные звания деятелям культуры Омской области

Лауреатов премии поздравил губернатор Виталий Хоценко.

21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, согласно которому президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры Омской области высокими государственными наградами.

В числе награжденных — актер Омской академической драмы Александр Гончарук, которому присвоено звание Народного артиста РФ.

Также шесть актеров Омского драмтеатра получили звание «Заслуженный артист РФ»: Марина Кройтор, Ирина Окунева, Татьяна Прокопьева, Анна Пузырникова, Владислав Пузырников и Руслан Шапорин.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены артисты Валерий Алексеев, Валерия Алексеева, Татьяна Михалевская и коллектив Омского академического театра драмы.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» присуждена актрисам Элеоноре Кремель и Любови Трандиной.

Главный режиссер Омского драмтеатра Георгий Цхвираве получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ» за свои заслуги в области театрального искусства.

«Хорошие подарки к 150-летию театра получил весь коллектив Омской академической драмы», — сообщается в пресс-службе минкульта.
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#Ольга Акамова#Культура#Театр#Омск#Искусство#Новости#Актеры#Награды#Драмтеатр#Президент России
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