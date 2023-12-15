В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В региональном Заксобрании подготовили проект о введении нового звания — «Герой Омской области». Соответствующий документ опубликовали на сайте областного парламента.
«Основаниями присвоения почетного звания Омской области „Герой Омской области“ являются особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области, совершение ратного подвига или геройских поступков, получивших общественное признание в Омской области и за ее пределами», — говорится в проекте.
В документах также сообщается, что в 2024 году к почетному званию «Герой Омской области» изготовят 10 золотых звезд. Среднюю стоимость каждой награды оценивают в 300 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 3 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что президент России наградил медалью «Золотая звезда» жителя Омской области Ильяса Мухамедеева.