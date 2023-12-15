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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:09

Проект подготовили в Законодательном собрании

В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами

15 декабря 2023, 04:05
Фото: Город55
Проект подготовили в Законодательном собрании
В следующем году к почетному званию планируют изготовить 10 золотых звезд, стоимостью 300 тысяч рублей каждая.

В региональном Заксобрании подготовили проект о введении нового звания — «Герой Омской области». Соответствующий документ опубликовали на сайте областного парламента.

«Основаниями присвоения почетного звания Омской области „Герой Омской области“ являются особо выдающиеся результаты трудовой и иной деятельности, связанные с обеспечением благополучия и процветания Омской области, совершение ратного подвига или геройских поступков, получивших общественное признание в Омской области и за ее пределами», — говорится в проекте.

В документах также сообщается, что в 2024 году к почетному званию «Герой Омской области» изготовят 10 золотых звезд. Среднюю стоимость каждой награды оценивают в 300 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 3 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что президент России наградил медалью «Золотая звезда» жителя Омской области Ильяса Мухамедеева.

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#Общество#Омск#Медаль#Евгений Игишев#Звание#Награды#Звезда
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