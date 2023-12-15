В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами

В документах также сообщается, что в 2024 году к почетному званию «Герой Омской области» изготовят 10 золотых звезд. Среднюю стоимость каждой награды оценивают в 300 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 3 млн рублей.