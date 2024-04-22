Актер омского драмтеатра Оленберг, устроивший ДТП на Ленина, получил почетное звание

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Омский драматический театр объявил о присвоении почетных званий и награждении нескольких своих сотрудников. Среди них был актер Сергей Оленберг, который получил почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области».
Стоит уточнить, что почетное звание было присвоено ему на фоне новостей от полиции о передаче в суд уголовного дела о дорожной аварии на улице Ленина, в которой Оленберг был признан виновником.
Напомним, что Сергей Оленберг, находясь за рулем иномарки, не уступил дорогу другому авто на перекрестке улиц Ленина и Степана Разина. В результате столкновения его машина влетела в дорожный знак и металлический забор. В этот момент там проходили двое подростков. 16-летний парень закрыл собой подругу и получил сложный перелом ноги.
Также 75-летняя омичка получила тяжкие телесные повреждения, когда ее прижало к стене здания. Оленберг утверждал, что потерял сознание после столкновения с дорожным знаком. Однако эту версию опровергли. Актер признал вину и частично возместил ущерб. Теперь дело будет рассмотрено в Куйбышевском районном суде.