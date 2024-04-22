Актер омского драмтеатра Оленберг, устроивший ДТП на Ленина, получил почетное звание

Напомним, что Сергей Оленберг, находясь за рулем иномарки, не уступил дорогу другому авто на перекрестке улиц Ленина и Степана Разина. В результате столкновения его машина влетела в дорожный знак и металлический забор. В этот момент там проходили двое подростков. 16-летний парень закрыл собой подругу и получил сложный перелом ноги.