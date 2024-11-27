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Posted 27 ноября, 11:02

Published 27 ноября, 11:02

Modified 27 ноября, 11:07

Updated 27 ноября, 11:07

Рестораны Омска привлекли внимание винных экспертов

«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды

27 ноября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.

Рестораны Омска привлекли внимание винных экспертов

26 ноября в России были подведены итоги престижной премии Russian Wine Awards, целью которой является определение лучших винных карт ресторанов в разных уголках страны.

Результаты премии винных карт RWA были оглашены на странице сообщества «Премия винных карт Russian Wine Awards» в соцсети «ВКонтакте».

Это независимая награда, присуждаемая экспертным жюри, которое оценивает разнообразие и качество винных карт заведений, их доступность для гостей и профессионализм подхода к составлению предложений.

В этом году в конкурсе участвовало около 400 рестораны и баров со всей России и СНГ, соревнующиеся в семи номинациях. Победители могли получить от одной до трех звезд в зависимости от достижения. Омск также продемонстрировал высокие результаты: сразу четыре ресторана города были удостоены наград.

Ресторан «Одно вино» завоевал сразу две престижные награды: в номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин».

«ФедяДичь» был признан победителем в номинации «Лучшая оригинальная карта».

«Осип Терлеев» получил награды в двух номинациях: «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта».

«Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».

Особое внимание заслуживает омская «Винодельня моего города», которая была отмечена в специальной номинации «Винные дороги России». Данная категория посвящена развитию энотуризма в стране.

Напомним, недавно наш город посетил итальянский военкор и восхитился местными муралами. Журналист призвал всех, кто будет в России, посетить Омск и насладиться уникальной коллекцией уличного искусства.

Искусство объединяет: репортаж итальянского военкора о муралах и теплоте Омска
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#Диана Рязанцева#Культура#Омск#Россия#Премии#Сибирь#Вино#Виноделие#Награды#Рестораны
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