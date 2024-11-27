«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды

Posted 27 ноября, 11:02
Published 27 ноября, 11:02
Modified 27 ноября, 11:07
Updated 27 ноября, 11:07
Результаты премии винных карт RWA были оглашены на странице сообщества «Премия винных карт Russian Wine Awards» в соцсети «ВКонтакте».
Это независимая награда, присуждаемая экспертным жюри, которое оценивает разнообразие и качество винных карт заведений, их доступность для гостей и профессионализм подхода к составлению предложений.
В этом году в конкурсе участвовало около 400 рестораны и баров со всей России и СНГ, соревнующиеся в семи номинациях. Победители могли получить от одной до трех звезд в зависимости от достижения. Омск также продемонстрировал высокие результаты: сразу четыре ресторана города были удостоены наград.
Ресторан «Одно вино» завоевал сразу две престижные награды: в номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин».
«ФедяДичь» был признан победителем в номинации «Лучшая оригинальная карта».
«Осип Терлеев» получил награды в двух номинациях: «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта».
«Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».
Особое внимание заслуживает омская «Винодельня моего города», которая была отмечена в специальной номинации «Винные дороги России». Данная категория посвящена развитию энотуризма в стране.
Напомним, недавно наш город посетил итальянский военкор и восхитился местными муралами. Журналист призвал всех, кто будет в России, посетить Омск и насладиться уникальной коллекцией уличного искусства.