«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды

В этом году в конкурсе участвовало около 400 рестораны и баров со всей России и СНГ, соревнующиеся в семи номинациях. Победители могли получить от одной до трех звезд в зависимости от достижения. Омск также продемонстрировал высокие результаты: сразу четыре ресторана города были удостоены наград.