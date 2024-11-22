В Омске ГК «Титан» отметила свой 35-летний юбилей

Ольга Тарасенко, генеральный директор ГК «Титан», выразила благодарность всем сотрудникам за ответственное отношение к работе и верность традициям. Она отметила, что на предприятиях холдинга работают трудовые династии, что является подтверждением преемственности поколений. Тарасенко подчеркнула, что успех компании заключается в использовании наработанного опыта и применении новейших технологий.