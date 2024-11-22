В Омске ГК «Титан» отметила свой 35-летний юбилей

Posted 22 ноября, 06:03
Published 22 ноября, 06:03
Modified 22 ноября, 06:05
Updated 22 ноября, 06:05
Как сообщает пресс-служба ГК «Титан», в честь 35-летия компании более 150 сотрудников были награждены корпоративными и ведомственными наградами за значительный вклад в развитие компании и отрасли.
Церемония награждения прошла в Омской филармонии, которая подготовила для гостей торжественную программу. В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, заместитель министра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов, председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, а также Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и генеральный директор компании Ольга Тарасенко.
Группа компаний «Титан» была основана в 1989 году. За 35 лет она превратилась в системообразующий холдинг нефтехимической отрасли федерального уровня, производящий более 700 тыс. тонн продукции в год.
Компания имеет множество международных, федеральных и региональных наград за высокое качество своей продукции, достижения в области экологии, социальной ответственности и добровольческих инициатив. Продукция «Титан» многократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России».
ГК «Титан» активно развивает промышленные кластеры, инновационные центры и инфраструктуру, поддерживая также социальные и благотворительные проекты в регионах своего присутствия.
Дмитрий Ушаков, Первый заместитель Председателя Правительства Омской области, отметил, что холдинг «Титан» входит в число ведущих российских компаний нефтехимической отрасли. Он подчеркнул, что в последние годы компания провела значительную работу по модернизации действующих и запуску новых производств, которые стали важными проектами для достижения технологического суверенитета страны.
«Группа компаний широко известна большим опытом, мудрым руководством и командой профессионалов. Это дает уверенность в успешной реализации новых стратегически важных проектов».
Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан», рассказал, что за годы своего существования «Титан» сумел не только сохранить наследие отечественной химической промышленности, но и успешно модернизировать существующие и создать новые производства, что вносит значительный вклад в российскую экономику.
«Я хочу поздравить всех сотрудников с 35-летним юбилеем холдинга и пожелать, чтобы наши предприятия продолжали оставаться успешными и процветающими».
Ольга Тарасенко, генеральный директор ГК «Титан», выразила благодарность всем сотрудникам за ответственное отношение к работе и верность традициям. Она отметила, что на предприятиях холдинга работают трудовые династии, что является подтверждением преемственности поколений. Тарасенко подчеркнула, что успех компании заключается в использовании наработанного опыта и применении новейших технологий.
«Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу успехам».