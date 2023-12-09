Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Жителя Павлоградского района с присвоением медали поздравил глава региона Виталий Хоценко.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин в Кремле вручил медаль „Золотая звезда“ нашему земляку — Ильясу Адельхановичу Мухамедееву из Павлоградского района. Поздравляем и гордимся нашими героями!» — написал губернатор.
Ильяс Мухамедеев, в составе десантно-штурмового батальона, вовремя обнаружил приближение противника в своему батальону и совершил точный выстрел из гранатомета, который уничтожил боевую машину пехоты Bradley.
В министерстве обороны также сообщили, что Мухамедеев участвовал в атаке на оборонный пункт ВСУ, после чего смог проник на территорию противника и выведал информацию ближайших вражеских подразделениях.