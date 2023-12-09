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Жителя Омской области наградили медалью «Золотая звезда»

Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»

9 декабря 2023, 03:54
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Жителя Омской области наградили медалью «Золотая звезда»

Награды удостоился гвардии сержант Ильяс Мухамедеев.

Жителя Павлоградского района с присвоением медали поздравил глава региона Виталий Хоценко.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин в Кремле вручил медаль „Золотая звезда“ нашему земляку — Ильясу Адельхановичу Мухамедееву из Павлоградского района. Поздравляем и гордимся нашими героями!» — написал губернатор.

Ильяс Мухамедеев, в составе десантно-штурмового батальона, вовремя обнаружил приближение противника в своему батальону и совершил точный выстрел из гранатомета, который уничтожил боевую машину пехоты Bradley.

В министерстве обороны также сообщили, что Мухамедеев участвовал в атаке на оборонный пункт ВСУ, после чего смог проник на территорию противника и выведал информацию ближайших вражеских подразделениях.

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