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иллюстрация

Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»

5 марта 2024, 04:44
Фото: Город55
иллюстрация
Медали вручили на заседании Совета судей Омской области.

В первый весенний день в Омском областном суде состоялось вручение юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду Российской Федерации». От имени Президента Российской Федерации медали вручены:

  • председателю Кировского районного суда Омска Царевой Светлане Валерьевне;
  • и. о. председателя Куйбышевского районного суда Омска Носик Ирине Ивановне;
  • председателю Центрального районного суда Омска Вагнер Евгении Александровне;
  • судье Азовского районного суда Омской области Иордан Нине Адамовне;
  • судье Октябрьского районного суда Омска Руденко Павлу Николаевичу;
  • судье Первомайского районного суда Омска Валитовой Майре Смагуловне;
  • мировому судье судебного участка № 93 в Центральном судебном районе в Омске Матыцину Вячеславу Александровичу.

Кроме того, юбилейными медалями награждены судьи, находящиеся в почетной отставке:

  • председатель Октябрьского районного суда Омска в отставке Быков Александр Владимирович;
  • председатель Советского районного суда Омска в отставке Свотин Валерий Викторович;
  • председатель Центрального районного суда Омска в отставке Муратова Наталья Дмитриевна;
  • судья Октябрьского районного суда Омска в отставке Огарь Нина Ивановна;
  • мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Омской области в отставке Изюменко Анатолий Гаврилович;
  • мировой судья судебного участка № 52 в Кировского судебном районе Омске в отставке Шушпан Инна Владимировна;
  • мировой судья судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе в Омске Любчич Наталья Геннадьевна.

Напомним, что награда учреждена 20 апреля 2022 года Указом Президента РФ.

Ранее в Арбитражном суде Омской области открылась вакансия на должность заместителя председателя суда. Прием заявок от кандидатов продлится до 18 марта. Уточним, что предварительно кандидатуру должны одобрить в квалификационной коллегии. Как стало известно Городу55, ранее эту должность занимал Андрей Хвостунцев, который перешел в кассацию.

В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда
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