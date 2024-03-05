Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»

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В первый весенний день в Омском областном суде состоялось вручение юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду Российской Федерации». От имени Президента Российской Федерации медали вручены:
Кроме того, юбилейными медалями награждены судьи, находящиеся в почетной отставке:
Напомним, что награда учреждена 20 апреля 2022 года Указом Президента РФ.
Ранее в Арбитражном суде Омской области открылась вакансия на должность заместителя председателя суда. Прием заявок от кандидатов продлится до 18 марта. Уточним, что предварительно кандидатуру должны одобрить в квалификационной коллегии. Как стало известно Городу55, ранее эту должность занимал Андрей Хвостунцев, который перешел в кассацию.