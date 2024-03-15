Владимир Путин наградил омского железнодорожника медалью за многолетнюю работу

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Президент России Владимир Путин накануне, 14 марта, подписал указ о награждении государственными наградами. Так, омич Александр Реммеле был удостоен медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры и многолетнюю добросовестную работу.
Александр Реммеле трудится на должности мастера производственного участка железнодорожной станции «Московка».
Ранее Путин также отметил наградами директора омской филармонии, двух врачей и регионального замминистра сельского хозяйства.