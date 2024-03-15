Владимир Путин наградил омского железнодорожника медалью за многолетнюю работу

Президент России Владимир Путин накануне, 14 марта, подписал указ о награждении государственными наградами. Так, омич Александр Реммеле был удостоен медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры и многолетнюю добросовестную работу.