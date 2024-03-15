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Владимир Путин наградил омского железнодорожника медалью за многолетнюю работу

Владимир Путин наградил омского железнодорожника медалью за многолетнюю работу

15 марта 2024, 06:14
Фото: kremlin.ru
Александр Реммеле трудится на должности мастера производственного участка железнодорожной станции «Московка».

Президент России Владимир Путин накануне, 14 марта, подписал указ о награждении государственными наградами. Так, омич Александр Реммеле был удостоен медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Реммеле трудится на должности мастера производственного участка железнодорожной станции «Московка».

Ранее Путин также отметил наградами директора омской филармонии, двух врачей и регионального замминистра сельского хозяйства.

За безупречную службу. Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии
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#Общество#Владимир Путин#Евгений Игишев#Московка#Награды#Железнодорожная станция
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