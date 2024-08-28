Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоились наград Министерства энергетики РФ

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Министерстве энергетики отметили эффективную работу персонала «Газпромнефть-СМ» в Москве, Московской области, Омске и многих других регионах страны.
Отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами наградили 150 сотрудников: экспертов в сфере нефтепереработки и смазочных материалов, управленцы, руководители и рабочие. Как отметил представитель «Газпромнефть-СМ», в компании последовательно реализуется программа профессионального роста сотрудников, что открывает им новые возможности для повышения квалификации и самореализации в новых направлениях.
«Говоря о достижениях „Газпромнефть-СМ“ в модернизации производства, развитии научно-исследовательского направления или масштабной социальной деятельности, мы подразумеваем достижения сотрудников компании: ведь энергия общего успеха — в людях. Единая команда мультидисциплинарных специалистов высокого уровня внедряет уникальные решения в бизнес-процессы, создает востребованные смазочные материалы для промышленных предприятий и современных двигателей, развивает цифровые сервисы. И с такой же отдачей занимается благотворительностью для повышения качества жизни в регионах», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Кроме того, сотрудники компании регулярно участвуют в конкурсах профмастерства, конференциях по обмену опытом в сфере бизнес-практик, научно-технических конференциях и многочисленных образовательных проектах.