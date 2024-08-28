Сотрудники «Газпромнефть-СМ» удостоились наград Министерства энергетики РФ

Отраслевыми и корпоративными благодарностями и почетными грамотами наградили 150 сотрудников: экспертов в сфере нефтепереработки и смазочных материалов, управленцы, руководители и рабочие. Как отметил представитель «Газпромнефть-СМ», в компании последовательно реализуется программа профессионального роста сотрудников, что открывает им новые возможности для повышения квалификации и самореализации в новых направлениях.