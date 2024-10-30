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Минэнерго

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Октябрь
Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество
30 октября, 03:38
Сентябрь
Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление
20 сентября, 04:48
Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление
14 сентября, 05:49
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
4 сентября, 04:10
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме
3 сентября, 09:34
Кемеровский суд уменьшил штраф экс-чиновнице Степановой, виновной в коррупции
Суд пересмотрел дело бывшей омской чиновницы Марины Степановой и снизил сумму штрафа с 22 миллионов рублей до 21 миллионов 990 тысяч, тюремный срок при этом остался прежним.
2 сентября, 12:46
«Делают все возможное». Омская область пока на 85% готова к отопительному сезону
На устранение оставшихся проблем есть максимум две недели.
2 сентября, 09:25
Август
В минэнерго Омской области заявили о 80% готовности региона к отопительному сезону
23 августа, 13:20
В Омске прокомментировали затопление дач в СНТ «Сигнал»
12 августа, 11:55
Из России снова запретили вывозить бензин: как это скажется на его стоимости
2 августа, 10:25
Июль
Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
30 июля, 07:54
В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии
Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.
23 июля, 08:01
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды
По информации республиканского управления МЧС, в этом районе отсутствуют какие-либо другие проезды и объезды.
21 июля, 14:24
На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой
17 июля, 05:20
Июнь
В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»
19 июня, 10:25
В Омском городском Совете наградят почетной грамотой Александра Шнипко
У начальника отдела ЖКХ и благоустройства ЛАО те же фамилия и отчество, что и у главы областного министерства энергетики и ЖКХ.
11 июня, 06:02
Май
Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье
19 мая, 14:00
Апрель
Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей
9 апреля, 07:44
Март
Омское минэнерго решило закупить армейские палатки
12 марта, 11:09

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