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Posted 4 сентября, 04:10

Published 4 сентября, 04:10

Modified 4 сентября, 04:24

Updated 4 сентября, 04:24

Омичи потребовали вернуть газ в дома на 19-й Линии

Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии

4 сентября 2024, 04:10
Фото: gorod55.ru

Омичи потребовали вернуть газ в дома на 19-й Линии

Пожар произошел в июле, а в домах жильцов до сих пор нет газа. В правительстве рассматривают вариант перейти на альтернативные источники отопления,. Также обозначены сроки строительства нового газопровода.

В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа Омска, в чьих домах до сих пор нет газоснабжения после сильного пожара на 19-й Линии. Там после проседания намокшего грунта произошла разгерметизация подземного газопровода с последующим воспламенением. Тогда газ отключили в 800 домах для безопасности.

Как рассказали жители, они больше не в силах терпеть бытовые неудобства, и потому организовали собрание по этому вопросу, пригласив депутата омского Горсовета Алексея Саяпина. Жители недовольны тем, что только на решение построить газопровод ушло два месяца, и теперь просят найти альтернативные способы для подключения к газу.

«Жители города Омска, которые остались без газа после аварии на 19 линии, организовали собрание, пригласили Саяпина, в надежде, что нас услышат, так как от глав города Омска нет конкретных ответов, все размыто, отвечают одним текстом везде», — сообщили подписчики Городу55.
Жильцы 19-й Линии вышли на общее собрание из-за проблем с газомЖильцы 19-й Линии вышли на общее собрание из-за проблем с газом
Жильцы 19-й Линии вышли на общее собрание из-за проблем с газом
Фото: Предоставлено Городу55

Как рассказали в региональном минэнерго, вопрос рассмотрели на уровне областного правительства. Проблема находится на личном контроле главы региона Виталия Хоценко.

«Специалисты „Омскгоргаза“ уже приступили к подготовительным работам по перекладке и выводу труб. Новый временный надземный газопровод будет оснащен реперами для контроля изменений положения труб, компесаторами и отключающими устройствами на случай выявления движения подземных участков. Временный газопровод будет проложен и подключен до начала октября этого года», — уточнили в ведомстве.

Проект нового постоянного газопровода также находится в планах. До 1 декабря 2024 года планируется разработать проектно-сметную документацию.

Также не остались в сторонке представители мэрии. Глава города Сергей Шелест сообщил, что ресурсникам оказывается вся необходимая помощь.

«Предприятию „Омскгоргаз“ поручено восстановить подачу топлива к 1 октября. Предварительные работы по восстановлению работоспособности повреждённого трубопровода уже начались. До 10 сентября, в связи с ремонтом, движение по улице 19-я Линия планируется ограничить», — сообщил Сергей Шелест.

Как уже писал Город55, строительство нового газопровода займет примерно 5-6 месяцев. Сроки могут быть и выше из-за масштабности работ.

Стройка займет пять месяцев. В Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
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