Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии

Как рассказали жители, они больше не в силах терпеть бытовые неудобства, и потому организовали собрание по этому вопросу, пригласив депутата омского Горсовета Алексея Саяпина. Жители недовольны тем, что только на решение построить газопровод ушло два месяца, и теперь просят найти альтернативные способы для подключения к газу.