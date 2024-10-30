Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество

Posted 30 октября, 03:38
Published 30 октября, 03:38
Modified 30 октября, 03:43
Updated 30 октября, 03:43
В ночь с понедельника на вторник целый район в Омской области остался без электричества. Причиной этого стал обрыв линий электропередач из-за сильного ветра и мокрого снега.
К устранению последствий аварии в Оконешниковском районе, как накануне рассказал глава регионального минэнерго Владимир Шнипко, привлекли семь ремонтных бригад. И работать энергетикам пришлось всю ночь. Лишь утром 30 октября местные жители, которые почти два дня вынуждены были сидеть без света, смогли выдохнуть с облегчением.
«Сегодня на 6:45 оставалась не подключенной к электроснабжению одна деревня. В 8:20 работы завершились, электроснабжение восстановлено», — уточнили Городу55 в минэнерго.
Напомним, что в Омской области до 31 октября действует штормовое предупреждение. Под ударом из-за резко ухудшившейся погоды кроме нашего региона оказались Новосибирская, Томская и Кемеровская области.