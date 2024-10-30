Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество

К устранению последствий аварии в Оконешниковском районе, как накануне рассказал глава регионального минэнерго Владимир Шнипко, привлекли семь ремонтных бригад. И работать энергетикам пришлось всю ночь. Лишь утром 30 октября местные жители, которые почти два дня вынуждены были сидеть без света, смогли выдохнуть с облегчением.