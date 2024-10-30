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Posted 30 октября, 03:38

Published 30 октября, 03:38

Modified 30 октября, 03:43

Updated 30 октября, 03:43

Иллюстрация

Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество

30 октября 2024, 03:38
Фото: 1MI. Иллюстрация

Лишь на второй день в Оконешниковском районе удалось восстановить электричество

Обрыв линий электропередач произошел в ночь на 29 октября. Ремонтные бригады работали над восстановлением до утра 30 октября.

В ночь с понедельника на вторник целый район в Омской области остался без электричества. Причиной этого стал обрыв линий электропередач из-за сильного ветра и мокрого снега.

К устранению последствий аварии в Оконешниковском районе, как накануне рассказал глава регионального минэнерго Владимир Шнипко, привлекли семь ремонтных бригад. И работать энергетикам пришлось всю ночь. Лишь утром 30 октября местные жители, которые почти два дня вынуждены были сидеть без света, смогли выдохнуть с облегчением.

«Сегодня на 6:45 оставалась не подключенной к электроснабжению одна деревня. В 8:20 работы завершились, электроснабжение восстановлено», — уточнили Городу55 в минэнерго.

Напомним, что в Омской области до 31 октября действует штормовое предупреждение. Под ударом из-за резко ухудшившейся погоды кроме нашего региона оказались Новосибирская, Томская и Кемеровская области.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Отключение#Свет#Владимир Шнипко#Оконешниковский район#Электроснабжение#Отключение света#Минэнерго
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