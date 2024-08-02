Из России снова запретили вывозить бензин: как это скажется на его стоимости

Введенный запрет однако вовсе не означает, что цены на топливо снизятся. На отечественных автозаправках цены уже перешагнули порог инфляции. Бензин с начала года стал дороже на 5,2%, дизель стоит больше 60 рублей, за литр солярки надо отдать не менее 66 рублей. АИ-95 и АИ-92 за последние три месяца подорожал на 5,2% и стоит теперь 57 и 52 рубля.