gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Иллюстрация

Из России снова запретили вывозить бензин: как это скажется на его стоимости

2 августа 2024, 10:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, что станет с ценами на бензин после нового запрета Минэнерго

В Минэнерго ввели запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний. Действовать запрет будет минимум до ноября. Снизится ли стоимость бензина — рассказываем в материале.

После планомерного роста цен на топливо в России, который начался в мае этого года, Минэнерго снова запрещает экспорт бензина с августа по октябрь 2024-го. Такой мерой, действовавшей и год назад, в стране рассчитывают остановить рост цен.

Эксперты, как рассказывают «Новые известия», сравнивают запреты от Минэнерго с бегом по кругу. По словам эксперта ТЭК Кирилла Родионова, после октября наступит определенная стабилизация, запрет на экспорт отменят, а нефтяники спустя время снова перестанут сдерживать цены.

Введенный запрет однако вовсе не означает, что цены на топливо снизятся. На отечественных автозаправках цены уже перешагнули порог инфляции. Бензин с начала года стал дороже на 5,2%, дизель стоит больше 60 рублей, за литр солярки надо отдать не менее 66 рублей. АИ-95 и АИ-92 за последние три месяца подорожал на 5,2% и стоит теперь 57 и 52 рубля.

Власти, скорее всего, не ставят перед собой задачи сделать бензин в рознице дешевле. Основная цель, преследуемая ведомством, остановить рост цен на фоне подорожавшей нефти на мировых рынках. В таком случае есть опасения, что будет с внутренним рынком.

Например, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов настаивал, что сначала нужно решить проблему нехватки топлива, и только потом делать упор на экспорт. Добиться этого можно повышенными экспортными пошлинами и требованием приоритетно наполнять внутренний рынок. Минэнерго подобные предложения, правда, не разделяет.

Сейчас в Госдуме ходят разговоры о вводе в регулировании продаж топлива внутри страны больше рынка. Считается, что у независимых трейдеров и АЗС тогда была бы возможность приобретать больше нефтепродуктов на рынке. Впрочем, Минэнерго никак не отреагировало на предложение о повышении торгов с 13 до 20%. Так что власти продолжают работать в схеме жесткого регулирования.

Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Экономика#Бизнес#Омская область#Россия#Бензин#Экспорт#Рост цен#Новости#Топливо#Минэнерго
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30