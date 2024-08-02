Из России снова запретили вывозить бензин: как это скажется на его стоимости

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
После планомерного роста цен на топливо в России, который начался в мае этого года, Минэнерго снова запрещает экспорт бензина с августа по октябрь 2024-го. Такой мерой, действовавшей и год назад, в стране рассчитывают остановить рост цен.
Эксперты, как рассказывают «Новые известия», сравнивают запреты от Минэнерго с бегом по кругу. По словам эксперта ТЭК Кирилла Родионова, после октября наступит определенная стабилизация, запрет на экспорт отменят, а нефтяники спустя время снова перестанут сдерживать цены.
Введенный запрет однако вовсе не означает, что цены на топливо снизятся. На отечественных автозаправках цены уже перешагнули порог инфляции. Бензин с начала года стал дороже на 5,2%, дизель стоит больше 60 рублей, за литр солярки надо отдать не менее 66 рублей. АИ-95 и АИ-92 за последние три месяца подорожал на 5,2% и стоит теперь 57 и 52 рубля.
Власти, скорее всего, не ставят перед собой задачи сделать бензин в рознице дешевле. Основная цель, преследуемая ведомством, остановить рост цен на фоне подорожавшей нефти на мировых рынках. В таком случае есть опасения, что будет с внутренним рынком.
Например, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов настаивал, что сначала нужно решить проблему нехватки топлива, и только потом делать упор на экспорт. Добиться этого можно повышенными экспортными пошлинами и требованием приоритетно наполнять внутренний рынок. Минэнерго подобные предложения, правда, не разделяет.
Сейчас в Госдуме ходят разговоры о вводе в регулировании продаж топлива внутри страны больше рынка. Считается, что у независимых трейдеров и АЗС тогда была бы возможность приобретать больше нефтепродуктов на рынке. Впрочем, Минэнерго никак не отреагировало на предложение о повышении торгов с 13 до 20%. Так что власти продолжают работать в схеме жесткого регулирования.