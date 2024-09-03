Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Омскую ТЭЦ-5 сегодня, 3 сентября, посетили мэр Сергей Шелест, заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович и исполняющий обязанности прокурора города Александр Лазарчук. Комиссия проверила, как идет подготовка к зиме. Сергей Шелест рассказал подробности в своем телеграм-канале.
«Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим», — сообщил градоначальник.
Мэр отметил, что на ТЭЦ-5 есть задачи, которым необходим постоянный контроль и постоянная системная работа.
Для этого будет сформирована рабочая группа, которой предстоит ежедневно следить за подготовкой к зиме на ТЭЦ-5. В нее войдут представители администрации Омска, регионального министерства энергетики, надзорных органов и сотрудников ТГК-11. Подготовка к отопительному сезону находится на контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.