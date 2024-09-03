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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме

3 сентября 2024, 09:34
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Ремонт обуродования на теплоэлектоцентрали идет по графику.

Омскую ТЭЦ-5 сегодня, 3 сентября, посетили мэр Сергей Шелест, заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович и исполняющий обязанности прокурора города Александр Лазарчук. Комиссия проверила, как идет подготовка к зиме. Сергей Шелест рассказал подробности в своем телеграм-канале.

«Как заверяют представители ТГК-11, капитальные и текущие ремонты оборудования идут по графику. С финансированием тоже проблем нет. Прорабатывается вопрос о переводе ремонтного персонала станции на круглосуточный режим», — сообщил градоначальник.

Мэр отметил, что на ТЭЦ-5 есть задачи, которым необходим постоянный контроль и постоянная системная работа.

Для этого будет сформирована рабочая группа, которой предстоит ежедневно следить за подготовкой к зиме на ТЭЦ-5. В нее войдут представители администрации Омска, регионального министерства энергетики, надзорных органов и сотрудников ТГК-11. Подготовка к отопительному сезону находится на контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.

#Евгений Игишев#Омск#Отопительный сезон#Финансирование#Зимний период#ТГК-11#Ростехнадзор#Виталий Хоценко#Контроль#Минэнерго#ТЭЦ-5
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