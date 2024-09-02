Кемеровский суд уменьшил штраф экс-чиновнице Степановой, виновной в коррупции

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Кемеровский суд общей юрисдикции пересмотрел дело бывшей омской чиновницы Марины Степановой, виновной в коррупции. Ранее ей назначили 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов рублей.
Сторона защиты подала жалобу на решение суда. В результате сумма штрафа для экс-министра энергетики и ЖКК Омской области стала на 10 000 рублей меньше, срок заключения же остался прежним, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные суда.
Напомним, что приговор Степановой вынесли еще в ноябре прошлого года. Ее признали виновной в в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, чиновница получила взятки от директоров двух компаний. Кроме того, ей оплачивали дорогие покупки, аренду квартиры и курсы для мужа.