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Кемеровский суд уменьшил штраф экс-чиновнице Степановой, виновной в коррупции

Кемеровский суд уменьшил штраф экс-чиновнице Степановой, виновной в коррупции

2 сентября 2024, 12:46
Фото: 1MI
Суд пересмотрел дело бывшей омской чиновницы Марины Степановой и снизил сумму штрафа с 22 миллионов рублей до 21 миллионов 990 тысяч, тюремный срок при этом остался прежним.

Кемеровский суд общей юрисдикции пересмотрел дело бывшей омской чиновницы Марины Степановой, виновной в коррупции. Ранее ей назначили 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов рублей.

Сторона защиты подала жалобу на решение суда. В результате сумма штрафа для экс-министра энергетики и ЖКК Омской области стала на 10 000 рублей меньше, срок заключения же остался прежним, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные суда.

Напомним, что приговор Степановой вынесли еще в ноябре прошлого года. Ее признали виновной в в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, чиновница получила взятки от директоров двух компаний. Кроме того, ей оплачивали дорогие покупки, аренду квартиры и курсы для мужа.

Выйдет чуть раньше. В Омске суд изменил приговор экс-чиновнице Марине Степановой
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Новости#Министр#Министерство#Минэнерго#Восьмой кассационный суд
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