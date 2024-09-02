Кемеровский суд уменьшил штраф экс-чиновнице Степановой, виновной в коррупции

Напомним, что приговор Степановой вынесли еще в ноябре прошлого года. Ее признали виновной в в коммерческом подкупе (чч. 7, 8 ст. 204 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, чиновница получила взятки от директоров двух компаний. Кроме того, ей оплачивали дорогие покупки, аренду квартиры и курсы для мужа.