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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

иллюстрация

В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды

21 июля 2024, 14:24
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
иллюстрация

Воды Большого Зангисана обрушили единственный мост на трассе в Бурятии

По информации республиканского управления МЧС, в этом районе отсутствуют какие-либо другие проезды и объезды.

Как отметили в ведомстве, на месте обрушения сейчас ведутся подготовительные работы для отсыпки размытого подъезда к мосту: на месте задействованы самосвалы, погрузчики и дорожные рабочие вместе с сотрудниками поисково-спасательной службы.

Место происшествия уже оцепили, выставив посты ГИБДД, а для водителей, заблокированных на трассе развернули пункт временного размещения. Предварительная причина обрушения: размытие земляного полотна дождями.

Напомним, ранее Город55 сообщал о крупном пожаре на улице 18-я Линия в Омске — причиной возгорания стал хлопок газа, скопившегося из-за нарушения целостности подземного трубопровода. Как отметил Владимир Шнипко, глава Минэнерго региона, разгерметизация произошла из-за проседания намокшего от дождей грунта.

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#Илья Скобин#Омск#Мост#Россия#Газ#МЧС#ГИБДД#Новости#Дождь#Обрушение#Водители#Минэнерго#Земляное полотно
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