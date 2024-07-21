В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды

Как отметили в ведомстве, на месте обрушения сейчас ведутся подготовительные работы для отсыпки размытого подъезда к мосту: на месте задействованы самосвалы, погрузчики и дорожные рабочие вместе с сотрудниками поисково-спасательной службы.