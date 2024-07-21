В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Как отметили в ведомстве, на месте обрушения сейчас ведутся подготовительные работы для отсыпки размытого подъезда к мосту: на месте задействованы самосвалы, погрузчики и дорожные рабочие вместе с сотрудниками поисково-спасательной службы.
Место происшествия уже оцепили, выставив посты ГИБДД, а для водителей, заблокированных на трассе развернули пункт временного размещения. Предварительная причина обрушения: размытие земляного полотна дождями.
Напомним, ранее Город55 сообщал о крупном пожаре на улице 18-я Линия в Омске — причиной возгорания стал хлопок газа, скопившегося из-за нарушения целостности подземного трубопровода. Как отметил Владимир Шнипко, глава Минэнерго региона, разгерметизация произошла из-за проседания намокшего от дождей грунта.