Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье

Правда, в одиночестве и под покровом темноты. Вот только от случайных свидетелей и их камер это не спасло: мужчина попал «в хронику». С ним, кстати, все хорошо — даже несмотря на прохладную воду. Вернуться на берег мужчине помогли те же самые горожане, наблюдавшие первое в этом году покорение водной глади Оми.