Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье

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В это воскресенье представители регионального правительства сообщили достаточно важные новости: вода, все же, остановилась. Сначала об этом сообщил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, а затем информацию губернатора подтвердил и глава регионального Минэнерго, Владимир Шнипко. И энергетика здесь как раз-таки имеет самое прямое отношение: вода, окружившая районную подстанцию в Усть-Ишиме, перестала прибавлять сантиметры в своем уровне.
Правда, в одиночестве и под покровом темноты. Вот только от случайных свидетелей и их камер это не спасло: мужчина попал «в хронику». С ним, кстати, все хорошо — даже несмотря на прохладную воду. Вернуться на берег мужчине помогли те же самые горожане, наблюдавшие первое в этом году покорение водной глади Оми.
Юрий Иваненко, уроженец Омской области и уже председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда, в скором времени может занять должность еще выше. Но окончательное решение предстоит вынести Высшей квалификационной коллегии. Кстати, она рассмотрит и заявления других омичей на судебные должности — а вот кого именно, можно узнать в материале ниже: