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Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье

Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье

19 мая 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Кажется, вода остановилась.

В это воскресенье представители регионального правительства сообщили достаточно важные новости: вода, все же, остановилась. Сначала об этом сообщил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, а затем информацию губернатора подтвердил и глава регионального Минэнерго, Владимир Шнипко. И энергетика здесь как раз-таки имеет самое прямое отношение: вода, окружившая районную подстанцию в Усть-Ишиме, перестала прибавлять сантиметры в своем уровне.

Хорошие новости. В Омской области остановился прилив воды к Усть-Ишимской РЭС
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Новость №2. Омич открыл купальный сезон.

Правда, в одиночестве и под покровом темноты. Вот только от случайных свидетелей и их камер это не спасло: мужчина попал «в хронику». С ним, кстати, все хорошо — даже несмотря на прохладную воду. Вернуться на берег мужчине помогли те же самые горожане, наблюдавшие первое в этом году покорение водной глади Оми.

Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
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Новость №3. Омич займет должность зампреда Верховного суда РФ.

Юрий Иваненко, уроженец Омской области и уже председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда, в скором времени может занять должность еще выше. Но окончательное решение предстоит вынести Высшей квалификационной коллегии. Кстати, она рассмотрит и заявления других омичей на судебные должности — а вот кого именно, можно узнать в материале ниже:

Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
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#Илья Скобин#Омск#Губернатор#Итоги дня#Купальный сезон#Владимир Шнипко#Усть-Ишим#Виталий Хоценко#Энергетика#Пост#Минэнерго#Воскресенье#Верховный суд РФ#Юрий Иваненко#Высшая квалификационная коллегия
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