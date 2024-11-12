В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме

Posted 12 ноября, 10:29
Published 12 ноября, 10:29
Modified 12 ноября, 13:35
Updated 12 ноября, 13:35
В Минэнерго РФ 5 ноября опубликовали приказ о результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к текущему отопительному сезону. В документе, в том числе, присутствуют и омские ресурсоснабжающие организации.
Омская ТЭЦ-5 оказалась готова к зиме только на 75%. При этом общую степень готовности ТГК-11, куда также входит ТЭЦ-5, оценили в 86%. Напомним, прошлой зимой из-за остановки котла на теплоэлектроцентрали сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.
Полностью не готовой к отопительному сезону в Минэнерго признали «Омскую энергосетевую компанию». Показатель равен 79%.
На 100% подготовились к зиме «Омскэлектро» и «ОНИИП».
Обновлено.
В ТГК-11 прокомментировали приказ федерального Минэнерго.
«АО „ТГК-11“ получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024/25 года от Министерства энергетики РФ. Полученные ранее критические замечания к работе ТЭЦ-5, которые могли повлиять на прохождение отопительного сезона, были устранены в полном объеме», — сообщили в компании.
В организации добавили, что индекс готовности объектов электроэнергетики в Минэнерго России корректируют каждый месяц, а значит актуальная информация о проведенном ремонте будет отражена в следующем отчете.
Ранее Город55 рассказывал о системе подачи отопления и горячего водоснабжения в Омске. Кому принадлежат трубопроводы, кто должен устранять аварии, какие работы проходят во время летнего отключения, как следят за температурой в трубах. Ответы на этив вопросы — в нашем материале: