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Posted 12 ноября, 10:29

Published 12 ноября, 10:29

Modified 12 ноября, 13:35

Updated 12 ноября, 13:35

Иллюстрация

В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме

12 ноября 2024, 10:29
Фото: 1MI. Иллюстрация
Результаты оценки объектов энергообеспечения опубликовало федеральное Минэнерго.

В Минэнерго РФ 5 ноября опубликовали приказ о результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к текущему отопительному сезону. В документе, в том числе, присутствуют и омские ресурсоснабжающие организации.

Омская ТЭЦ-5 оказалась готова к зиме только на 75%. При этом общую степень готовности ТГК-11, куда также входит ТЭЦ-5, оценили в 86%. Напомним, прошлой зимой из-за остановки котла на теплоэлектроцентрали сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.

Полностью не готовой к отопительному сезону в Минэнерго признали «Омскую энергосетевую компанию». Показатель равен 79%.

На 100% подготовились к зиме «Омскэлектро» и «ОНИИП».

Обновлено.

В ТГК-11 прокомментировали приказ федерального Минэнерго.

«АО „ТГК-11“ получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024/25 года от Министерства энергетики РФ. Полученные ранее критические замечания к работе ТЭЦ-5, которые могли повлиять на прохождение отопительного сезона, были устранены в полном объеме», — сообщили в компании.

В организации добавили, что индекс готовности объектов электроэнергетики в Минэнерго России корректируют каждый месяц, а значит актуальная информация о проведенном ремонте будет отражена в следующем отчете.

Ранее Город55 рассказывал о системе подачи отопления и горячего водоснабжения в Омске. Кому принадлежат трубопроводы, кто должен устранять аварии, какие работы проходят во время летнего отключения, как следят за температурой в трубах. Ответы на этив вопросы — в нашем материале:

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Отопительный сезон#Аварии#ТЭЦ#Готовность#Минэнерго#Электроэнергетика
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