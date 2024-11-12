В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме

Ранее Город55 рассказывал о системе подачи отопления и горячего водоснабжения в Омске. Кому принадлежат трубопроводы, кто должен устранять аварии, какие работы проходят во время летнего отключения, как следят за температурой в трубах. Ответы на этив вопросы — в нашем материале: