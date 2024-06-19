В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»

В Омской области накануне, 18 июня, зарегистрировали государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Согласно данным сайта Rusprofile, руководителем компании назначен Дмитрий Мишуров, который с августа 2022 года является гендиректором АО «Омскгазстройэксплуатация».