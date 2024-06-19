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Updated Сегодня, 10:27

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В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»

19 июня 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
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Директором организации назначен Дмитрий Мишуров. Права учредителя осуществляют региональные минэнерго и минимущества.

В Омской области накануне, 18 июня, зарегистрировали государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Согласно данным сайта Rusprofile, руководителем компании назначен Дмитрий Мишуров, который с августа 2022 года является гендиректором АО «Омскгазстройэксплуатация».

Основным видом деятельности новой организации значится транспортирование газа по трубопроводам. Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей. Права учредителя осуществляют региональные минэнерго и минимущества.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Rusprofile

Месяц назад губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о создании областного государственного унитарного предприятия «Омскгоргаз». По словам главы региона, оно позволит решить проблемы газоснабжения.

«Омскгоргаз» в новом статусе. В Омской области появится газовое госпредприятие
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#Евгений Игишев#Руководитель#Омск#Новости#Предприятие#Омскгоргаз#Минимущества#Уставной капитал#Трубопроводы#Минэнерго
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