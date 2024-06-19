В Омской области зарегистрировали новое предприятие «Омскгоргаз»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Омской области накануне, 18 июня, зарегистрировали государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Согласно данным сайта Rusprofile, руководителем компании назначен Дмитрий Мишуров, который с августа 2022 года является гендиректором АО «Омскгазстройэксплуатация».
Основным видом деятельности новой организации значится транспортирование газа по трубопроводам. Уставной капитал компании составляет 1 млн рублей. Права учредителя осуществляют региональные минэнерго и минимущества.
Месяц назад губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о создании областного государственного унитарного предприятия «Омскгоргаз». По словам главы региона, оно позволит решить проблемы газоснабжения.