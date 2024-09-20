Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление

Posted 20 сентября, 04:48
Published 20 сентября, 04:48
Modified 20 сентября, 05:16
Updated 20 сентября, 05:16
Как рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко, Азовский и Марьяновский районы начинают отопительный сезон.
К 20 сентября теплоснабжение уже запущено в ряде районов: Большеуковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Нижнеомском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском. Приоритет при запуске теплоснабжения отдан социальным объектам. Ранее Город55 писал еще о пяти районах, где уже дали тепло.
Процесс подключения к теплу продолжается, и в ближайшие дни к нему присоединятся новые муниципальные районы. Как подчеркнули в министерстве, главы районов внимательно следят за ситуацией и ежедневно собирают штабы по подготовке к зимнему сезону.
Пока в омских домах частенько отсутствует горячая вода, в городе уже с понедельника обещают начать отопительный сезон. Так, в омском Росводоканале рассказали о нескольких отключениях из-за работ на сетях.