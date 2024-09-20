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Posted 20 сентября, 04:48

Published 20 сентября, 04:48

Modified 20 сентября, 05:16

Updated 20 сентября, 05:16

Еще в двух районах Омской области начинают отопительный сезон

Сначала сады и школы. Еще в двух районах Омской области запускают отопление

20 сентября 2024, 04:48
Фото: 1MI

Еще в двух районах Омской области начинают отопительный сезон

Каждый день в районах проводят штабы по подготовке к зиме. В городе отопление должны начать запускать с понедельника.

Как рассказал глава омского Минэнерго Владимир Шнипко, Азовский и Марьяновский районы начинают отопительный сезон.

К 20 сентября теплоснабжение уже запущено в ряде районов: Большеуковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Любинском, Нижнеомском, Павлоградском, Полтавском и Тевризском. Приоритет при запуске теплоснабжения отдан социальным объектам. Ранее Город55 писал еще о пяти районах, где уже дали тепло.

Процесс подключения к теплу продолжается, и в ближайшие дни к нему присоединятся новые муниципальные районы. Как подчеркнули в министерстве, главы районов внимательно следят за ситуацией и ежедневно собирают штабы по подготовке к зимнему сезону.

Пока в омских домах частенько отсутствует горячая вода, в городе уже с понедельника обещают начать отопительный сезон. Так, в омском Росводоканале рассказали о нескольких отключениях из-за работ на сетях.

Начнут с понедельника. В Омске определились со сроками подачи тепла в жилые дома
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Новости#Любинский#Минэнерго#Исилькульский#Калачинский#Крутинский#Социальные объекты
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