gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

иллюстрация

В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии

23 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Министр энергетики сообщил о включении воды и света в домах омичей на 19-й линии

Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.

Владимир Шнипко, возглавляющий региональное министерство энергетики, рассказал о ходе работ «ОмскВодоканала» и «Омскэлектро» на месте пожара, случившегося в субботу на 19-й и 20-й Линиях: представители организаций получили необходимые инструкции и поручения накануне, 22 июля.

Как сообщил министр в своем Telegram-канале, работы еще продолжаются, но уже завершен ремонт 800 мм трубопровода и возобновлено водоснабжение подключенных к нему потребителей.

Также ведутся работы на электросетях — отмечается, что свет в дома омичей уже вернули. Согласно первоначальным распоряжениям министра, «Омскэлектро» предстоит заменить пострадавшие из-за огня счетчики и опоры линии электропередач. Кроме того, запланировано и обустройство уличного освещения по 19-й линии.

Хоценко рассказал о выплатах омичам, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Водоснабжение#ОмскВодоканал#Новости#Электросети#Омскэлектро#Telegram#Работы#Минэнерго
Подпишитесь
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
Сегодня, 02:35
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Сегодня, 09:31
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
Сегодня, 07:02
Умеренное тепло и небольшой дождь. Синоптики рассказали омичам о погоде в День города
Сегодня, 07:37
Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске
Сегодня, 06:48
Еще дороже. В правительстве Омской области предложили увеличить тариф на коммуналку
Сегодня, 05:19