В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Владимир Шнипко, возглавляющий региональное министерство энергетики, рассказал о ходе работ «ОмскВодоканала» и «Омскэлектро» на месте пожара, случившегося в субботу на 19-й и 20-й Линиях: представители организаций получили необходимые инструкции и поручения накануне, 22 июля.
Как сообщил министр в своем Telegram-канале, работы еще продолжаются, но уже завершен ремонт 800 мм трубопровода и возобновлено водоснабжение подключенных к нему потребителей.
Также ведутся работы на электросетях — отмечается, что свет в дома омичей уже вернули. Согласно первоначальным распоряжениям министра, «Омскэлектро» предстоит заменить пострадавшие из-за огня счетчики и опоры линии электропередач. Кроме того, запланировано и обустройство уличного освещения по 19-й линии.