В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии

Также ведутся работы на электросетях — отмечается, что свет в дома омичей уже вернули. Согласно первоначальным распоряжениям министра, «Омскэлектро» предстоит заменить пострадавшие из-за огня счетчики и опоры линии электропередач. Кроме того, запланировано и обустройство уличного освещения по 19-й линии.