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Posted 14 сентября, 05:49

Published 14 сентября, 05:49

Modified 14 сентября, 05:51

Updated 14 сентября, 05:51

Стало известно, когда в Омске начнут отопительный сезон

Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление

14 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Омске начнут отопительный сезон

Готовность к осенне-зимнему сезону на высоком уровне.

На оперативном совещании с правительством, главами муниципалитетов и руководителями ведомств глава минэнерго Владимир Шнипко рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хоценко.

На данный момент степень готовности инфраструктуры высокая. Глава региона сделал акцент на том, что отопительный сезон нужно провести без аварий.

«Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и главам районов не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон», — отметил Хоценко.

Отметим, что, согласно нормативам, тепло должны пустить, если в течение пяти календарных дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов.

В АО «Тепловая компания» Городу55 рассказали, что в межотопительный сезон на объектах восстанавливают и ремонтируют теплосетевую инфраструктуру, а также заменяют изношенные участки трубопроводов и восстанавливают нарушенную тепловую изоляцию.

Напомним, что обычно отопление в Омске включают во второй половине сентября. Например, в прошлом году людей начали подключать к теплу 26 сентября, в 2022 году — 23 сентября, в 2021 году — 16 сентября, в 2020 году — 22 сентября, в 2019 и 2018 годах — 25 сентября. За последние 13 лет позднее всего отопительный сезон начался в 2011 году — с 6 октября.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Губернатор#Температура#Владимир Шнипко#Хоценко#Трубопроводы#Минэнерго
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