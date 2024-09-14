Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление

Posted 14 сентября, 05:49
Published 14 сентября, 05:49
Modified 14 сентября, 05:51
Updated 14 сентября, 05:51
На оперативном совещании с правительством, главами муниципалитетов и руководителями ведомств глава минэнерго Владимир Шнипко рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хоценко.
На данный момент степень готовности инфраструктуры высокая. Глава региона сделал акцент на том, что отопительный сезон нужно провести без аварий.
«Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и главам районов не дожидаясь нормативной температуры, начать отопительный сезон», — отметил Хоценко.
Отметим, что, согласно нормативам, тепло должны пустить, если в течение пяти календарных дней среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов.
В АО «Тепловая компания» Городу55 рассказали, что в межотопительный сезон на объектах восстанавливают и ремонтируют теплосетевую инфраструктуру, а также заменяют изношенные участки трубопроводов и восстанавливают нарушенную тепловую изоляцию.
Напомним, что обычно отопление в Омске включают во второй половине сентября. Например, в прошлом году людей начали подключать к теплу 26 сентября, в 2022 году — 23 сентября, в 2021 году — 16 сентября, в 2020 году — 22 сентября, в 2019 и 2018 годах — 25 сентября. За последние 13 лет позднее всего отопительный сезон начался в 2011 году — с 6 октября.