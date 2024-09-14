Не ждать холодов. Стало известно, когда в Омске включат отопление

Напомним, что обычно отопление в Омске включают во второй половине сентября. Например, в прошлом году людей начали подключать к теплу 26 сентября, в 2022 году — 23 сентября, в 2021 году — 16 сентября, в 2020 году — 22 сентября, в 2019 и 2018 годах — 25 сентября. За последние 13 лет позднее всего отопительный сезон начался в 2011 году — с 6 октября.