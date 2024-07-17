На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой

Отметим, что ранее «Омск РТС» также получила «административку» из-за перебоев с водой в доме по улице Фурманова, 6. В пятиэтажке полтора месяца отсутствует услуга из-за аварии на трубопроводе. Коммуникации проходят по территории частной компании «Эдельвейс». Но ни ресурсоснабжающая организация, ни предприниматель ремонтировать трубу не торопятся.