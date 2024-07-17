На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Как стало известно Городу55, на «Омск РТС» завели административное дело из-за отсутствия горячего водоснабжения в доме по улице Сазонова, 64. С этой проблемой местные жители обращались в региональное министерство энергетики.
По графику плановое отключение на улице Сазонова проходило с 21 мая по 3 июня, однако горячей воды нет до сих пор. Госжилинспекция вместе с ТСЖ «Сазоновец» и жителями дома провели замеры 9 июля.
«По результатам контрольного (надзорного) мероприятие специалистом Госжилинспекции Омской области составлен акт мероприятий по контролю, в отношении „Омск РТС“ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — сообщили в ГЖИ.
Отметим, что ранее «Омск РТС» также получила «административку» из-за перебоев с водой в доме по улице Фурманова, 6. В пятиэтажке полтора месяца отсутствует услуга из-за аварии на трубопроводе. Коммуникации проходят по территории частной компании «Эдельвейс». Но ни ресурсоснабжающая организация, ни предприниматель ремонтировать трубу не торопятся.