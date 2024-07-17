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На «Омск РТС» завели еще одну «административку» из-за проблем с горячей водой

17 июля 2024, 05:20
Фото: 1MI
Иллюстрация
В доме по улице Сазонова, 64 горячей воды нет больше месяца. Местные жители обратились с проблемой в минэнерго.

Как стало известно Городу55, на «Омск РТС» завели административное дело из-за отсутствия горячего водоснабжения в доме по улице Сазонова, 64. С этой проблемой местные жители обращались в региональное министерство энергетики.

По графику плановое отключение на улице Сазонова проходило с 21 мая по 3 июня, однако горячей воды нет до сих пор. Госжилинспекция вместе с ТСЖ «Сазоновец» и жителями дома провели замеры 9 июля.

«По результатам контрольного (надзорного) мероприятие специалистом Госжилинспекции Омской области составлен акт мероприятий по контролю, в отношении „Омск РТС“ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — сообщили в ГЖИ.

Отметим, что ранее «Омск РТС» также получила «административку» из-за перебоев с водой в доме по улице Фурманова, 6. В пятиэтажке полтора месяца отсутствует услуга из-за аварии на трубопроводе. Коммуникации проходят по территории частной компании «Эдельвейс». Но ни ресурсоснабжающая организация, ни предприниматель ремонтировать трубу не торопятся.

На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Горячая вода#Омск РТС#Госжилинспекция#Административное дело#Минэнерго
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