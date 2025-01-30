Решение есть. В федеральном минэнерго определили судьбу омских ТЭЦ

Первое — возможный перевод ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ. Однако, по словам министра, ближайшее и более реальное решение — установка на этих станциях современных фильтров, которые смогут задерживать до 98% вредных выбросов. Это, по мнению Цивилева, поможет улучшить экологическую ситуацию в городе и снизить количество золоотвалов.