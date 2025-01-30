Решение есть. В федеральном минэнерго определили судьбу омских ТЭЦ

Posted 30 января, 07:53
Published 30 января, 07:53
Modified 30 января, 07:55
Updated 30 января, 07:55
Депутат Госдумы Олег Смолин встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и обсудил два важных вопроса, касающихся Омской области.
«По согласованию с губернатором Омской области Виталием Хоценко, я передал в Минэнерго два письма», — сообщил Олег Смолин.
Первое — возможный перевод ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ. Однако, по словам министра, ближайшее и более реальное решение — установка на этих станциях современных фильтров, которые смогут задерживать до 98% вредных выбросов. Это, по мнению Цивилева, поможет улучшить экологическую ситуацию в городе и снизить количество золоотвалов.
Второй вопрос касался увеличения поставок газа в регион. Министр отметил, что эту проблему можно решить только в сотрудничестве с Газпромом. Напомним, во время пресс-конференции губернатор Омской области прокомментировали перевод городских ТЭЦ на газ.