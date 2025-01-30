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Posted 30 января, 07:53

Published 30 января, 07:53

Modified 30 января, 07:55

Updated 30 января, 07:55

Газификация омских ТЭЦ: ждать или не ждать

Решение есть. В федеральном минэнерго определили судьбу омских ТЭЦ

30 января 2025, 07:53
Фото: 1MI. Газификация омских ТЭЦ: ждать или не ждать

В федеральном минэнерго высказались о переводе омских ТЭЦ на газ

Вопрос экологии и газификации Омска обсудили на федеральном уровне

Депутат Госдумы Олег Смолин встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым и обсудил два важных вопроса, касающихся Омской области.

«По согласованию с губернатором Омской области Виталием Хоценко, я передал в Минэнерго два письма», — сообщил Олег Смолин.

Первое — возможный перевод ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ. Однако, по словам министра, ближайшее и более реальное решение — установка на этих станциях современных фильтров, которые смогут задерживать до 98% вредных выбросов. Это, по мнению Цивилева, поможет улучшить экологическую ситуацию в городе и снизить количество золоотвалов.

Второй вопрос касался увеличения поставок газа в регион. Министр отметил, что эту проблему можно решить только в сотрудничестве с Газпромом. Напомним, во время пресс-конференции губернатор Омской области прокомментировали перевод городских ТЭЦ на газ.

«Сложная работа». В омском правительстве рассказали о переводе городских ТЭЦ на газ
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Газпром#Губернатор#Газификация#ТЭЦ#Олег Смолин#Минэнерго#Вредные выбросы
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