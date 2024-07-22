Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей

Решение проблемы в сфере энергетики потребует вложения большого объема средств. По информации Минэнерго, за последние 20 лет в электроэнергетику инвестировали 6 трлн рублей, а в следующие 12 лет — вложат еще 6,4 трлн. Тарифы на электроэнергию, по мнению экспертов, не будут стремительно расти. Но простые потребители все равно расплатятся за развитие энергетики. И произойдет это за счет повышенной инфляции и ежедневных расходов.