Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В июле жители Омска и нескольких СНТ несколько раз столкнулись с отключением электроснабжения. Произошло это из-за повреждения кабельных линий и других поломок. Подобные проблемы, как сообщают «Новые известия», характерны и для других регионов России.
Так, острая нехватка электроэнергии зафиксирована на юге России — на Кавказе, в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Из-за этого приходится вводить веерные отключения, а миллионы человек остаются без электричества.
От крупных аварий не застрахован ни один регион. По словам гендиректора АО «Трансэнерком» Олега Шевцова, к самым энергодефицитным регионам в стране относятся Юго-Восточная Сибирь, юг России и Дальний Восток. К таким выводам эксперт пришел на основе данных «Системного оператора ЕЭС» за 2023 и первый квартал 2024 года. Здесь нужно строить дополнительную генерацию.
«Что касается удаленных территорий, например, Республика Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, то там проблему с электроснабжением можно назвать традиционной. Чем дальше находятся небольшие города и населенные пункты от условных деловых центров в этих регионах, тем сложнее и дороже туда прокладывать электросистему», — отметил Шевцов.
С дефицитом электроэнергии может столкнуться в том числе Москва и Московская область. Работающие здесь на иностранных газовых турбинах станции сложно обслуживать из-за санкций. В случае их остановки в Москве придется строить до 1,5 ГВт новой генерации или электросетей.
Сегодняшние проблемы с электричеством эксперты объясняют слишком долгим застоем отечественной энергетики.
«Абсолютное большинство объектов крупной генерации современной России — это советское наследие, а по сути, отголоски ГОЭЛРО. Поэтому очевидной проблемой, которая является основным источником рисков внутреннего периметра, является высокий моральный износ оборудования», — подчеркнул член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Физический износ электросетей составляет 50-70%, что значительно выше мирового уровня. Негативное влияние оказывают на сети погодные условия в отдельных регионах, а также недостаточное инвестирование в модернизацию и обслуживание инфраструктуры.
Решение проблемы в сфере энергетики потребует вложения большого объема средств. По информации Минэнерго, за последние 20 лет в электроэнергетику инвестировали 6 трлн рублей, а в следующие 12 лет — вложат еще 6,4 трлн. Тарифы на электроэнергию, по мнению экспертов, не будут стремительно расти. Но простые потребители все равно расплатятся за развитие энергетики. И произойдет это за счет повышенной инфляции и ежедневных расходов.