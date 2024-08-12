В омском минэнерго прокомментировали затопление дач в СНТ «Сигнал»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В региональном министерстве энергетики прокомментировали затопление садовых участков в СНТ «Сигнал». Напомним, что вода на дачах омичей стоит уже несколько дней, а ее количество увеличивается даже при отсутствии осадков.
По информации министерства, «ТГК-11» заключило договор с АО «Омская геологоразведочная экспедиция». Компания проведет гидротехническое обследование территории вокруг золоотвала ТЭЦ-5 «ТГК-11», так как ранее появлялась версия, что подтопление связано именно с ним.
«Вопрос о подтоплении садовых товариществ, расположенных вблизи золоотвала „ТЭЦ-5“ „ТГК-11“, будет рассмотрен на заседании научно-технического водохозяйственного совета Омской области с привлечением представителей вышеуказанных организаций после выполнения гидротехнического обследования с целью изучения данной проблемы с использованием материалов выполненных работ, которое состоится в 3 квартале 2024 года», — добавили в минэнерго.
Отметим также, что о похожей проблеме сообщали и жители других садовых товариществ. Например, вода оказалась на участках дачников из СНТ «Электромера» и «Полет-2».