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Updated Сегодня, 11:58

В минэнерго ответили на жалобы омичей о затоплении садовых участков

В омском минэнерго прокомментировали затопление дач в СНТ «Сигнал»

12 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI

В минэнерго ответили на жалобы омичей о затоплении садовых участков

В региональном министерстве энергетики сообщили, что на территории затопленного СНТ проведут гидротехническое обследование.

В региональном министерстве энергетики прокомментировали затопление садовых участков в СНТ «Сигнал». Напомним, что вода на дачах омичей стоит уже несколько дней, а ее количество увеличивается даже при отсутствии осадков.

По информации министерства, «ТГК-11» заключило договор с АО «Омская геологоразведочная экспедиция». Компания проведет гидротехническое обследование территории вокруг золоотвала ТЭЦ-5 «ТГК-11», так как ранее появлялась версия, что подтопление связано именно с ним.

«Вопрос о подтоплении садовых товариществ, расположенных вблизи золоотвала „ТЭЦ-5“ „ТГК-11“, будет рассмотрен на заседании научно-технического водохозяйственного совета Омской области с привлечением представителей вышеуказанных организаций после выполнения гидротехнического обследования с целью изучения данной проблемы с использованием материалов выполненных работ, которое состоится в 3 квартале 2024 года», — добавили в минэнерго.

Отметим также, что о похожей проблеме сообщали и жители других садовых товариществ. Например, вода оказалась на участках дачников из СНТ «Электромера» и «Полет-2».

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