«Делают все возможное». Омская область пока на 85% готова к отопительному сезону

Есть и районы-лидеры по подготовке к предстоящему сезону. Так, полностью готов расположенный на севере области Тевризский район, хорошие показатели по объектам и теплоисточникам — у Колосовского, Любинского и Полтавского районов. Работники коммунальном сферы, по словам министра, делают все возможное, чтобы зимой в домах жителей региона было тепло.