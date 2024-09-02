«Делают все возможное». Омская область пока на 85% готова к отопительному сезону

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Глава омского минэнерго Владимир Шнипко сообщил, что регион в данный момент готов к отопительному сезону только на 85%. При этом 100% готовности хотят достичь за две недели — к 15 сентября.
Есть и районы-лидеры по подготовке к предстоящему сезону. Так, полностью готов расположенный на севере области Тевризский район, хорошие показатели по объектам и теплоисточникам — у Колосовского, Любинского и Полтавского районов. Работники коммунальном сферы, по словам министра, делают все возможное, чтобы зимой в домах жителей региона было тепло.
Напомним, что 1,5 недели назад готовность к отопительному сезону оценивалась в 80%. Выходит, что коммунальщикам придется постараться и ускориться, чтобы успеть выполнить работы в обозначенный срок.