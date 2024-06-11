В Омском городском Совете наградят почетной грамотой Александра Шнипко

Интересно, что Владимир Юрьевич Шнипко, который сейчас возглавляет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, в 2017–2018 годах тоже был начальником отдела ЖКХ и благоустройства, но в Советском округе. Александр Юрьевич, согласно письму Гаврика (его копия есть в распоряжении Города55), родился в 1996 году, а значит, он младше министра на 6 лет.