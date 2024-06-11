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Омский городской Совет

В Омском городском Совете наградят почетной грамотой Александра Шнипко

11 июня 2024, 06:02
Фото: gorod55.ru
Омский городской Совет

Омским депутатам предложили наградить почетной грамотой Александра Шнипко

У начальника отдела ЖКХ и благоустройства ЛАО те же фамилия и отчество, что и у главы областного министерства энергетики и ЖКХ.

Послезавтра, 13 июня, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки связан с вручением почетной грамоты ГС: депутат Константин Гаврик просит коллег наградить «за активное участие в общественной жизни города Омска» Александра Юрьевича Шнипко, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского округа.

Интересно, что Владимир Юрьевич Шнипко, который сейчас возглавляет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, в 2017–2018 годах тоже был начальником отдела ЖКХ и благоустройства, но в Советском округе. Александр Юрьевич, согласно письму Гаврика (его копия есть в распоряжении Города55), родился в 1996 году, а значит, он младше министра на 6 лет.

В пресс-службе минэнерго не смогли ответить на вопрос, не является ли Александр Юрьевич родственником Владимира Юрьевича (например, младшим братом). Это понятно: данный вопрос к работе министерства не относится, Шнипко из ЛАО работает в муниципалитете, а не в системе региональной власти.

Стоит отметить, что в документах, связанных с государственным предприятием Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства», фигурирует Юрий Федорович Шнипко. В частности, в 2018 году он присутствовал при проведении ГИБДД проверки на предприятии как «руководитель или уполномоченный представитель юридического лица». «Омский центр ТИЗ» был преобразован в бюджетное учреждение «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», которое сейчас возглавляет Ольга Ефремова. Учредителем БУ является областное министерство имущественных отношений, в списке его руководителей значится Амангельды Мендубаев, сейчас глава Центрального округа Омска.

Владимир Шнипко стал главой нового омского министерства
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Горсовет#Владимир Шнипко#Александр Шнипко#Почетные грамоты#Минэнерго
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