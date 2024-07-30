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Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ

30 июля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи почти две недели сидят без газа после крупного пожара на 19-й Линии

Пока что газоснабжение вернули в 657 домовладений. Тех, кому все еще не включили газ и свет, просят набраться терпения и подождать еще немного.

После крупного пожара в Центральном округе Омска жители остались без газа и возможности элементарно поужинать. Как уже сообщал Город55, причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода на улице 19-я Линия, вызванная проседанием намокшего грунта, что и привело к возгоранию.

В целях безопасности временно отключили электроснабжение 93 жилых домов, а газовая подача была приостановлена для 800 абонентов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи газа и устранению повреждений. Однако спустя почти две недели омичам до сих пор приходится сидеть без необходимого ресурса.

«Когда будет газ? Прошло больше недели после взрыва на улице 19-я Линия. Администрация отчиталась о том, что у всех абонентов восстановлены свет, вода и газ, но газа до сих пор нет! Нас ежедневно кормят завтраками! По всем телефонам заставляют терпеливо ждать. Так сколько еще ждать?» — возмущаются жители.

В омском минэнерго заявили, что ресурсоснабжающие организации все еще продолжают устранять повреждения на сетях и восстанавливать подачу ресурсов.

«По информации АО „Омскгоргаз“, газ запущен в 657 домовладениях, работы продолжаются», — заявили в ведомстве.

Однако для полного восстановления специалистам необходимо еще несколько дней. Омичей просят набраться терпения.

Из-за крупного пожара в Центральном округе без газа остались 800 омичей
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#Общество#Омск#Жалобы#Пожары#Газ#Новости#Газоснабжение#Минэнерго
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