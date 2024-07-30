Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
После крупного пожара в Центральном округе Омска жители остались без газа и возможности элементарно поужинать. Как уже сообщал Город55, причиной инцидента стала разгерметизация подземного газопровода на улице 19-я Линия, вызванная проседанием намокшего грунта, что и привело к возгоранию.
В целях безопасности временно отключили электроснабжение 93 жилых домов, а газовая подача была приостановлена для 800 абонентов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи газа и устранению повреждений. Однако спустя почти две недели омичам до сих пор приходится сидеть без необходимого ресурса.
«Когда будет газ? Прошло больше недели после взрыва на улице 19-я Линия. Администрация отчиталась о том, что у всех абонентов восстановлены свет, вода и газ, но газа до сих пор нет! Нас ежедневно кормят завтраками! По всем телефонам заставляют терпеливо ждать. Так сколько еще ждать?» — возмущаются жители.
В омском минэнерго заявили, что ресурсоснабжающие организации все еще продолжают устранять повреждения на сетях и восстанавливать подачу ресурсов.
«По информации АО „Омскгоргаз“, газ запущен в 657 домовладениях, работы продолжаются», — заявили в ведомстве.
Однако для полного восстановления специалистам необходимо еще несколько дней. Омичей просят набраться терпения.