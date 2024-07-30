Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ

В целях безопасности временно отключили электроснабжение 93 жилых домов, а газовая подача была приостановлена для 800 абонентов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи газа и устранению повреждений. Однако спустя почти две недели омичам до сих пор приходится сидеть без необходимого ресурса.