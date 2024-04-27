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Миграция косуль

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Апрель
В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль
27 апреля, 02:53
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Март
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке
Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.
4 марта, 06:19
Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль
Дачники и местные жители не знают к кому обращаться, чтобы туши были убраны.
1 марта, 10:59
Февраль
Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.
26 февраля, 10:10
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Владелец заведения заверят, что мясо добывалось на его собственных охотугодьях, а на продажу косулятины есть разрешение.
12 февраля, 09:45
Январь
Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело
26 января, 10:10
Забилась в угол. В Омской области живодер спустил собаку на беспомощную косулю
26 января, 08:43
Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули
24 января, 07:54
Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня
18 января, 13:51
Кто прав? Появились подробности спасения косули, упавшей на цокольный этаж дома
Детали инцидента, произошедшего несколько дней назад во дворе дома на улице Конева, Городу55 рассказала местная жительница.
18 января, 10:02
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
В городе дикие животные гибнут не только в ДТП, но и из-за собак, которые преследуют их.
18 января, 07:20
Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули
Со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной.
16 января, 12:24
Неожиданные гости. В Омске косуля упала на цокольный этаж жилого дома
Из ловушки ее извлекли специалисты аварийно-спасательного центра.
16 января, 11:11
Собрали 50 тысяч. Омичи купили сено и раскидали его в лесу для кочующих косуль
6 января, 07:01
Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу
5 января, 14:00
Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
5 января, 06:01

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