Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

иллюстрация

Забилась в угол. В Омской области живодер спустил собаку на беспомощную косулю

26 января 2024, 08:43
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области нашли живодера, который спустил собаку на беспомощную косулю

Организатор жестокой расправы запечатлел нападение на видео, с помощью которой его удалось найти.

В Омской области не так давно случился инцидент с участием косули. На загнанное в угол животное натравили собаку. Это произошло в селе Лузино. Хозяин собаки снял нападение, на видеоролик быстро отреагировали.

Как сообщили в управлении охраны и использования животного мира минприроды Омской области, косуля забрела во двор к местным жителям, где ее могли оглушить топором. Животное забилось в угол, после чего во двор выпустили домашнюю собаку.

Пес по итогу задрал жертву. Организатор нападения снял все моменты на видео. Как пишет 12 канал со ссылкой на региональное УМВД, мужчину, который устроил жестокую расправу над беспомощной косулей, задержали.

Ранее Город55 писал о том, что на мигрирующих животных часто нападают бездомные собаки. Они гоняют косуль по городу, из-за чего у них обессиленных меньше шансов выжить. Стерилизация псов при этом не заглушает охотничьих инстинктов.

К слову, в Омской области на волне миграции косуль появляется тренд на их мясо. Кто-то продает на «Авито», есть предложения в мясных магазинах и даже в кафе, ресторанах. Также некоторые решают охотиться на животных.

Не пропадать же добру. Жители Омской области решили незаконно поохотиться на косуль
Узнать подробнее
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Живодеры#Жестокое обращение с животными#Алина Ясинская#Миграция косуль#Косули
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Вчера, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Вчера, 03:17
Жадность: омский минстрой вернет 4 млн лишних пожертвований птицефабрике «Иртышской»
Сегодня, 09:09
Разберется полиция. В Омской области заведующий ДК набросился на школьника
Сегодня, 03:40
Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА
Сегодня, 02:29