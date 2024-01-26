Забилась в угол. В Омской области живодер спустил собаку на беспомощную косулю

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Омской области не так давно случился инцидент с участием косули. На загнанное в угол животное натравили собаку. Это произошло в селе Лузино. Хозяин собаки снял нападение, на видеоролик быстро отреагировали.
Как сообщили в управлении охраны и использования животного мира минприроды Омской области, косуля забрела во двор к местным жителям, где ее могли оглушить топором. Животное забилось в угол, после чего во двор выпустили домашнюю собаку.
Пес по итогу задрал жертву. Организатор нападения снял все моменты на видео. Как пишет 12 канал со ссылкой на региональное УМВД, мужчину, который устроил жестокую расправу над беспомощной косулей, задержали.
Ранее Город55 писал о том, что на мигрирующих животных часто нападают бездомные собаки. Они гоняют косуль по городу, из-за чего у них обессиленных меньше шансов выжить. Стерилизация псов при этом не заглушает охотничьих инстинктов.
К слову, в Омской области на волне миграции косуль появляется тренд на их мясо. Кто-то продает на «Авито», есть предложения в мясных магазинах и даже в кафе, ресторанах. Также некоторые решают охотиться на животных.