Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

На Левом берегу Омска косуля упала на цокольный этаж жилого дома

Неожиданные гости. В Омске косуля упала на цокольный этаж жилого дома

16 января 2024, 11:11
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

На Левом берегу Омска косуля упала на цокольный этаж жилого дома

Из ловушки ее извлекли специалисты аварийно-спасательного центра.

Происшествие случилось на улице Конева на Левом берегу. Косуля оказалась в жилом районе, где воле одного из домов перелезла через ограждения и упала в нижнюю часть цоколя.

На месте специалисты аварийно-спасательного центра вытащили косулю из ловушки с помощью веревок и лестницы. После дикое животное было передано сотрудникам управления по охране животного мира, сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.

Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области
Под Омском косули пришли к кормушкам, которые для них сделали местные жители
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Животные#Новости#Животное#Косуля#Дикие животные#Безнадзорные животные#Анастасия Баянова#Миграция косуль#Косули
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01