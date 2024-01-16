Неожиданные гости. В Омске косуля упала на цокольный этаж жилого дома

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Происшествие случилось на улице Конева на Левом берегу. Косуля оказалась в жилом районе, где воле одного из домов перелезла через ограждения и упала в нижнюю часть цоколя.
На месте специалисты аварийно-спасательного центра вытащили косулю из ловушки с помощью веревок и лестницы. После дикое животное было передано сотрудникам управления по охране животного мира, сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.