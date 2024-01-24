Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В магазинах Омской области начали продавать пельмени из мяса косули. Так, на прилавке в Омском районе оказался килограмм ручной лепки стоимостью 459 рублей. Об этом сообщает Top24.
На Авито тем временем появилось объявление по продаже мяса косули с рук. Частное лицо продает килограмм за 350 рублей. Также продавец предлагает копченое мясо за 650 рублей. Продается при этом только полтуши или туша целиком. Вес разный — от 18 до 30 килограмм. В объявлении указано, что у охотника есть все документы.
Желающие могут приобрести косулятину и через интернет-магазины, где продаются окорока, лопатки, ребра, вырезки косули, мясо для котлет, а также тушеное в консервах и колбаса. На выбор покупателю представляется люля-кебаб и манты из косули. Кроме того, есть даже мясо косули для собак.
К слову, на фоне активной миграции животных некоторые заведения общепита также решили ввести в меню новые блюда. Например, кофейня «Сантино», где гостям готовят сэндвичи, пельмени и рости из косули. Стейк из мяса этого животного подают в ресторане «Осип Терлеев».