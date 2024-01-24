Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули

На Авито тем временем появилось объявление по продаже мяса косули с рук. Частное лицо продает килограмм за 350 рублей. Также продавец предлагает копченое мясо за 650 рублей. Продается при этом только полтуши или туша целиком. Вес разный — от 18 до 30 килограмм. В объявлении указано, что у охотника есть все документы.