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Updated Сегодня, 07:57

иллюстрация

Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули

24 января 2024, 07:54
иллюстрация

На омских прилавках появились пельмени из косули

Также некоторые рестораны и кофейни добавили в меню «экзотики».

В магазинах Омской области начали продавать пельмени из мяса косули. Так, на прилавке в Омском районе оказался килограмм ручной лепки стоимостью 459 рублей. Об этом сообщает Top24.

На Авито тем временем появилось объявление по продаже мяса косули с рук. Частное лицо продает килограмм за 350 рублей. Также продавец предлагает копченое мясо за 650 рублей. Продается при этом только полтуши или туша целиком. Вес разный — от 18 до 30 килограмм. В объявлении указано, что у охотника есть все документы.

Желающие могут приобрести косулятину и через интернет-магазины, где продаются окорока, лопатки, ребра, вырезки косули, мясо для котлет, а также тушеное в консервах и колбаса. На выбор покупателю представляется люля-кебаб и манты из косули. Кроме того, есть даже мясо косули для собак.

К слову, на фоне активной миграции животных некоторые заведения общепита также решили ввести в меню новые блюда. Например, кофейня «Сантино», где гостям готовят сэндвичи, пельмени и рости из косули. Стейк из мяса этого животного подают в ресторане «Осип Терлеев».

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Развлечения#Ресторан#Новости#Общепит#Косуля#Алина Ясинская#Миграция косуль
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