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На льду реки Иртыш омские спасатели обнаружили труп косули

Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули

26 февраля 2024, 10:10
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

На льду реки Иртыш омские спасатели обнаружили труп косули

О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.

Тело косули без признаков жизни обнаружили вчера, 25 февраля, на льду реки Иртыш. Эвакуировали мертвое животное специалисты региональной пожарно-спасательной службы, они же рассказали о произошедшем в соцсетях учреждения.

Что именно стало причиной смерти косули пока не установлено.

Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

Напомним, что в середине февраля в Омской области удалось задержать двух охотников, которые отстреливали косуль без специального разрешения. Один из них добровольно сдался полиции и предоставил доказательства нарушения, а второй пытался скрыться от правоохранительных органов на снегоходе и успел передать улики неизвестному лицу. Детали происшествия продолжают устанавливаться.

Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции
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#Омск#Омская область#Животные#Новости#Животное#Гибель животных#Косуля#Дикие животные#Анастасия Баянова#Миграция косуль#Косули
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