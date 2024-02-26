Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Тело косули без признаков жизни обнаружили вчера, 25 февраля, на льду реки Иртыш. Эвакуировали мертвое животное специалисты региональной пожарно-спасательной службы, они же рассказали о произошедшем в соцсетях учреждения.
Что именно стало причиной смерти косули пока не установлено.
Напомним, что в середине февраля в Омской области удалось задержать двух охотников, которые отстреливали косуль без специального разрешения. Один из них добровольно сдался полиции и предоставил доказательства нарушения, а второй пытался скрыться от правоохранительных органов на снегоходе и успел передать улики неизвестному лицу. Детали происшествия продолжают устанавливаться.