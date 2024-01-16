Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули

Вместе с ней были маленькие пассажиры — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Дети и она получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В салоне иномарки на пассажирском кресле сидел мужчина 1986 года рождения. После осмотра медиков на месте происшествия он отправился домой.