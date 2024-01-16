Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Вчера вечером, 15 января, в Москаленском районе произошла авария с несовершеннолетними. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 18:20.
По предварительной информации, мужчина 1963 года рождения двигался по дороге Челябинск-Новосибирск на Chevrolet. Как он рассказал позднее сотрудникам ГИБДД, на 705-м км на трассу выбежала косуля.
От неожиданности водитель потерял управление над машиной и выехал на встречную полосу движения. Там иномарка столкнулась с «Ладой». За рулем второй машины находилась женщина 1991 года рождения.
Вместе с ней были маленькие пассажиры — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Дети и она получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В салоне иномарки на пассажирском кресле сидел мужчина 1986 года рождения. После осмотра медиков на месте происшествия он отправился домой.
По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего будут известны позднее. Напомним, что из-за активной миграции косуль на территории Омской области ввели режим повышенной готовности.
С передвижением животных собираются бороться разными способами, в том числе отстреливать. Вместе с тем неравнодушные жители подкармливают косуль, оставляя для них сено в лесах.