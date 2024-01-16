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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Омской области двое детей получили тяжелые травмы в аварии из-за косули

Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули

16 января 2024, 12:24
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области двое детей получили тяжелые травмы в аварии из-за косули

Со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной.

Вчера вечером, 15 января, в Москаленском районе произошла авария с несовершеннолетними. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 18:20.

По предварительной информации, мужчина 1963 года рождения двигался по дороге Челябинск-Новосибирск на Chevrolet. Как он рассказал позднее сотрудникам ГИБДД, на 705-м км на трассу выбежала косуля.

От неожиданности водитель потерял управление над машиной и выехал на встречную полосу движения. Там иномарка столкнулась с «Ладой». За рулем второй машины находилась женщина 1991 года рождения.

Вместе с ней были маленькие пассажиры — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Дети и она получили тяжелые травмы, их госпитализировали. В салоне иномарки на пассажирском кресле сидел мужчина 1986 года рождения. После осмотра медиков на месте происшествия он отправился домой.

По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего будут известны позднее. Напомним, что из-за активной миграции косуль на территории Омской области ввели режим повышенной готовности.

С передвижением животных собираются бороться разными способами, в том числе отстреливать. Вместе с тем неравнодушные жители подкармливают косуль, оставляя для них сено в лесах.

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