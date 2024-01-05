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Updated Сегодня, 06:04

иллюстрация

Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль

5 января 2024, 06:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области объявили режим повышенной готовности из-за нашествия косуль

По прогнозам регионального минприроды, животные будут мигрировать до конца зимы.

С 29 декабря в Омской области ввели режим повышенной готовности на фоне активной миграции сибирских косуль. Он действует в Омске, в Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском и Омском районах.

На сайте правовой информации появился соответствующий документ. В нем указано, что режим повышенной готовности ввели для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Из-за миграции животных может участиться не только количество ДТП, но и вырасти риск нарушений производственных процессов, возникнуть особо опасные болезни животных. Это описано в распоряжении исполняющего обязанности губернатора Омской области Дмитрия Ушакова.

Специалисты главного управления ветеринарии Омской области и регионального минприроды должны организовать подкормку косуль, где их больше всего, а после заняться утилизацией трупов. Представителям омского минсельхоза необходимо предоставить для этой работы корм.

Пока идет миграция, работники минтранса Омской области и полиции должны следить за безопасностью на дорогах. Сотрудникам регионального МЧС также нужно быть включенными в ситуацию и при необходимости спасать попавших в беду косуль.

Ранее первый заместитель главы минприроды Омской области Сергей Палагута рассказывал, что миграция косуль в регионе может продлиться вплоть до конца февраля. Вообще же, активность зверей в городе началась еще в начале зимы. Сначала их видели на Левом берегу, а после какие-то стайки двинулись дальше в сторону центра.

В профильном министерстве до этого заявляли, что будут отстреливать косуль специальным оружием, чтобы животных можно было перевозить обратно в лес. Также сотрудники ведомства делали закупку сеток для отлова зверей. По всей видимости, данных мер по регулированию миграции недостаточно.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Миграция#Новости#Дмитрий Ушаков#Режим повышенной готовности#Алина Ясинская#Распоряжение#Миграция косуль
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