Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль

Ранее первый заместитель главы минприроды Омской области Сергей Палагута рассказывал, что миграция косуль в регионе может продлиться вплоть до конца февраля. Вообще же, активность зверей в городе началась еще в начале зимы. Сначала их видели на Левом берегу, а после какие-то стайки двинулись дальше в сторону центра.