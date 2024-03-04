Более двухсот тел. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль

Трупы диких животных были найдены в 28 садовых товариществах, всего мертвых косуль оказалось 229. Однако это число, вероятно, будет расти. Некоторые из них могут находиться под сугробами. По этой причине председатель СНТ попросил повторно вывезти тела после схода снега.