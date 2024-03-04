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Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ более двухсот трупов косуль

Более двухсот тел. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль

4 марта 2024, 08:45
Фото: Управление по охране животного мира

Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ более двухсот трупов косуль

Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».

Омичи пожаловались, что территории садовых товариществ заполонили трупы косуль. Местные опасаются, что такое положение дел может привести к серьезной опасности для людей, так как разлагаемые тела способствуют распространению эпидемиологических заболеваний.

«Прошу Вас, до начала весеннего таяния снегов вывезти с территории садовых товариществ, входящих в состав АСНТ „РОДНИК“ мертвых животных (косуль)», — написал в обращении к министерству председатель ассоциации СНТ Астапкович.

Трупы диких животных были найдены в 28 садовых товариществах, всего мертвых косуль оказалось 229. Однако это число, вероятно, будет расти. Некоторые из них могут находиться под сугробами. По этой причине председатель СНТ попросил повторно вывезти тела после схода снега.

Фото: Ассоциация СНТ «Родник»
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#Омск#Омская область#Животные#Новости#Животное#Гибель животных#Косуля#Дикие животные#Анастасия Баянова#Миграция косуль#Косули
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