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В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль

Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль

18 января 2024, 07:20
Фото: Семикина Алена

В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль

В городе дикие животные гибнут не только в ДТП, но и из-за собак, которые преследуют их.

В региональном минприроды рассказали о том, как происходит спасение косуль в Омске. Отловом занимаются две группы инспекторов, которые работают в команде с другими службами.

Так, с начала этой недели работники министерства и «Управления по охране животного мира» спасли восемь косуль. Их отлавливают и вывозят в леса, откуда они пришли.

«Дежурный телефон: 8-913-612-37-09. По нему вы можете сообщить о бедственном положении диких животных», — добавили в пресс-службе профильного ведомства.

Кроме того, в минприроды представили видеозапись с тем, как инспекторы выпускают копытных в лес.

Как узнал Город55 в «Управлении по охране животного мира», ветеринар осматривает легкораненых косуль, обрабатывает раны, после чего их выпускают в природу. Вольеров для передержки диких животных нет.

Чаще всего косули гибнут под колесами авто и при нападении бродячих собак. Даже у стерилизованных есть инстинкт охоты, поэтому они загоняют добычу и поедают в случае, если поймают. У косуль же из-за погони при сильном морозе и ветре появляется бронхопневмония. Ослабленные копытные становятся еще более уязвимыми.

Ранее Город55 писал о том, что одна косуля угодила в цокольный этаж жилого года. После осмотра ее выпустили на правом берегу Иртыша в сторону Черлака.

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