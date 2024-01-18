Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль

Чаще всего косули гибнут под колесами авто и при нападении бродячих собак. Даже у стерилизованных есть инстинкт охоты, поэтому они загоняют добычу и поедают в случае, если поймают. У косуль же из-за погони при сильном морозе и ветре появляется бронхопневмония. Ослабленные копытные становятся еще более уязвимыми.