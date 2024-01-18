Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В региональном минприроды рассказали о том, как происходит спасение косуль в Омске. Отловом занимаются две группы инспекторов, которые работают в команде с другими службами.
Так, с начала этой недели работники министерства и «Управления по охране животного мира» спасли восемь косуль. Их отлавливают и вывозят в леса, откуда они пришли.
«Дежурный телефон: 8-913-612-37-09. По нему вы можете сообщить о бедственном положении диких животных», — добавили в пресс-службе профильного ведомства.
Кроме того, в минприроды представили видеозапись с тем, как инспекторы выпускают копытных в лес.
Как узнал Город55 в «Управлении по охране животного мира», ветеринар осматривает легкораненых косуль, обрабатывает раны, после чего их выпускают в природу. Вольеров для передержки диких животных нет.
Чаще всего косули гибнут под колесами авто и при нападении бродячих собак. Даже у стерилизованных есть инстинкт охоты, поэтому они загоняют добычу и поедают в случае, если поймают. У косуль же из-за погони при сильном морозе и ветре появляется бронхопневмония. Ослабленные копытные становятся еще более уязвимыми.
Ранее Город55 писал о том, что одна косуля угодила в цокольный этаж жилого года. После осмотра ее выпустили на правом берегу Иртыша в сторону Черлака.