Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Новость о спасении дикого животного опубликовали в соцсетях «Вести Омск». Косуля, которая застряла в заборе у телецентра, прошла необходимую реабилитация и получила медицинскую помощь. Сейчас она уже готова к самостоятельной жизни.
Косулю выпустили на волю подальше от города, чтобы уберечь от опасности.
Напомним, что ранее уже случались похожие инциденты. В конце 2023 года сотрудники Росгвардии спасли косулю, застрявшую между металлическими прутьями в заборе на территории Кировского округа.