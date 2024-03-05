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Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, вылечили о отпустили на волю

Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю

5 марта 2024, 13:10
Фото: Управление по охране животного мира

Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, вылечили о отпустили на волю

Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.

Новость о спасении дикого животного опубликовали в соцсетях «Вести Омск». Косуля, которая застряла в заборе у телецентра, прошла необходимую реабилитация и получила медицинскую помощь. Сейчас она уже готова к самостоятельной жизни.

Косулю выпустили на волю подальше от города, чтобы уберечь от опасности.

Напомним, что ранее уже случались похожие инциденты. В конце 2023 года сотрудники Росгвардии спасли косулю, застрявшую между металлическими прутьями в заборе на территории Кировского округа.

Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю
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#Омск#Омская область#Животные#Новости#Животное#Косуля#Дикие животные#Спасение животных#Анастасия Баянова#Миграция косуль#Косули
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