Собрали 50 тысяч. Омичи купили сено и раскидали его в лесу для кочующих косуль

На помощь к омичке Татьяне Пальшиной присоединились 60 человек. В результате удалось собрать 50 тысяч рублей. Часть средств пошла на покупку 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм 5 января развезли и разложили по лесам на подходе к Омску. Так как деньги от сбора еще остались, раскладывать корм омичка продолжит и дальше.