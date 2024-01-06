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Собрали 50 тысяч. Омичи купили сено и раскидали его в лесу для кочующих косуль

6 января 2024, 07:01
Фото: Управление по охране животного мира
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Две компании омичей собрали 60 тысяч на корм для заполонивших город косуль

Подкармливать животных жители Омска и области готовы вплоть до марта, когда, по оценкам минприроды, завершится миграция косуль в регионе.

Накануне сразу две компании совершили добрые дела по отношению к косулям, заполонившим Омск в начале зимы. Жители региона, пока не завершится беспорядочная миграция животных, решили приобрести для них корм.

На помощь к омичке Татьяне Пальшиной присоединились 60 человек. В результате удалось собрать 50 тысяч рублей. Часть средств пошла на покупку 50 тюков сена, 10 мешков зерна, аренду прицепа и бензин. Корм 5 января развезли и разложили по лесам на подходе к Омску. Так как деньги от сбора еще остались, раскладывать корм омичка продолжит и дальше.

«Раз профильное министерство считает что эта история продлится до марта, у нас отличный запас финансирования, чтобы продолжать работу. Сегодня было непросто, физически трудно, но и весело! Хоть бы наш план сработал», — написала на своей странице в соцсетях Пальшина.

Разложили корм в лесу и два охотника из деревни Приветной Омского района.

«Подкормили животных рядом с нашей деревней, собрали друзьями около 10 тысяч рублей, потом заказали сено, раскидали в лесу. Выполнили охотничий долг», — сообщили о доброй акции в одном из пабликов ВКонтакте.

Напомним, что в Омской области с 29 декабря 2023 года действует режим повышенной готовности из-за нашествия косуль. Распространяется он на Омск, Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский и Омский районы. Специалистам ГУ ветеринарии Омской области и регионального минприроды поручили организовать подкормку косуль, где их больше всего, а после заняться утилизацией трупов.

Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Волонтеры#Косуля#Корма#Юлия Истомина#Миграция косуль#Добрые новости
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