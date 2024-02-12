Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Стало известно, что в одном из омских кафе начали продавать эклеры с копченым мясом косуль. Речь идет о заведении «Эклер» в центре города. Жители областного центра с опасением отнеслись к новому блюду.
Многие заволновались, поскольку были версии о том, что мясо было добыто незаконным способом. Некоторые омичи заявляли, что обратятся в природоохранную прокуратуру, чтобы в «Эклере» провели проверку.
Руководители кафе прокомментировали ситуацию. Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», косулятину добывали законным путем. При этом история не касается мигрирующих животных.
Владелец «Эклера» сказал, что у него есть собственные охотничьи угодья, необходимые лицензии и разрешение от Роспотребнадзора на продажу мяса.