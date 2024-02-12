Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

иллюстрация

Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе

12 февраля 2024, 09:45
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе

Владелец заведения заверят, что мясо добывалось на его собственных охотугодьях, а на продажу косулятины есть разрешение.

Стало известно, что в одном из омских кафе начали продавать эклеры с копченым мясом косуль. Речь идет о заведении «Эклер» в центре города. Жители областного центра с опасением отнеслись к новому блюду.

Многие заволновались, поскольку были версии о том, что мясо было добыто незаконным способом. Некоторые омичи заявляли, что обратятся в природоохранную прокуратуру, чтобы в «Эклере» провели проверку.

Руководители кафе прокомментировали ситуацию. Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», косулятину добывали законным путем. При этом история не касается мигрирующих животных.

Владелец «Эклера» сказал, что у него есть собственные охотничьи угодья, необходимые лицензии и разрешение от Роспотребнадзора на продажу мяса.

Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули
Узнать подробнее
Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
Узнать подробнее
#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Кафе#Косуля#Алина Ясинская#Миграция косуль#Косули
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
Сегодня, 10:38
Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:55
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25