Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Стало известно о еще одном трагичном случае с косулей в Омске. Бедное животное застряло в заборе на территории Советского парка, сообщается в телеграм-канале «Инцидент Омск». Жители областного центра ужаснулись увиденному.
Косуля в прутьях была уже неживой — ее жестоко растерзали. Они либо попадают под машину, либо же за ними гоняются собаки. Хищники нередко настигают жертв, охотничий инстинкт присутствует даже у стерилизованных. А застрявшая нежная косуля становится очевидно легкой добычей.
Изувеченных животных находят в разных местах. Так, множество трупов валялось вдоль дороги на территории Любинского района. Город55 освещал эту историю, в которой местным жителям и дачникам до сих пор неясно, кто должен убирать трупы.