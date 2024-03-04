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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке

Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке

4 марта 2024, 06:19
Фото: БУ «Управление по охране животного мира»

Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке

Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.

Стало известно о еще одном трагичном случае с косулей в Омске. Бедное животное застряло в заборе на территории Советского парка, сообщается в телеграм-канале «Инцидент Омск». Жители областного центра ужаснулись увиденному.

Косуля в прутьях была уже неживой — ее жестоко растерзали. Они либо попадают под машину, либо же за ними гоняются собаки. Хищники нередко настигают жертв, охотничий инстинкт присутствует даже у стерилизованных. А застрявшая нежная косуля становится очевидно легкой добычей.

Фото: «Инцидент Омск»

Изувеченных животных находят в разных местах. Так, множество трупов валялось вдоль дороги на территории Любинского района. Город55 освещал эту историю, в которой местным жителям и дачникам до сих пор неясно, кто должен убирать трупы.

Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль
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#Происшествия#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Новости#Советский парк#Косуля#Алина Ясинская#Миграция косуль
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