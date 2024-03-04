Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке

Косуля в прутьях была уже неживой — ее жестоко растерзали. Они либо попадают под машину, либо же за ними гоняются собаки. Хищники нередко настигают жертв, охотничий инстинкт присутствует даже у стерилизованных. А застрявшая нежная косуля становится очевидно легкой добычей.